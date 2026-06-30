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Ryandi Zahdomo
Selasa, 30 Juni 2026 | 22.18 WIB

Kebakaran Pergudangan di Jaktim, Bermula dari Asap Misterius Muncul dari Gudang Terkunci

Ilustrasi kebakaran. (Antara) - Image

Ilustrasi kebakaran. (Antara)

JawaPos.com - Sebuah kebakaran hebat melanda kawasan industri dan pergudangan milik PT Sayap Mas Utama di Jalan Inspeksi Cakung Drain Timur, Cakung Barat, Jakarta Timur. Insiden yang terjadi pada Senin (29/6) malam tersebut mengharuskan puluhan personel pemadam kebakaran berjibaku hingga Selasa dini hari guna memutus perambatan api.

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta Bayu Meghantara mengonfirmasi bahwa objek yang terbakar merupakan sebuah bangunan rendah yang berfungsi sebagai gudang.

Peristiwa ini pertama kali diketahui setelah sejumlah warga mendatangi langsung Sektor Pemadam Kebakaran Cakung untuk meminta pertolongan darurat pada pukul 22.34 WIB.

Kronologi Asap Tebal dari Gudang yang Terkunci
Menurut laporan resmi tim Gulkarmat DKI Jakarta, titik api pertama kali disadari oleh petugas keamanan setempat yang melihat kepulan asap tebal keluar dari sela-sela bangunan.

"Keamanan melihat asap tebal, gudang dalam kondisi terkunci. Dilanjutkan timbulnya api membesar," jelas Bayu, Selasa (30/6).

Kondisi gerbang dan pintu gudang yang terkunci rapat sempat menjadi tantangan tersendiri sebelum akhirnya petugas berhasil melakukan penetrasi ke titik utama api.

Kerahkan 16 Unit Mobil Damkar, Pemadaman Berlangsung 5 Jam

Guna mengantisipasi amukan api agar tidak meluas ke area pergudangan lain, Dinas Gulkarmat langsung meningkatkan status pengerahan armada secara bertahap. Dari yang awalnya hanya menerjunkan satu unit medium pressure dari Sektor Cakung, total posko Jakarta Timur akhirnya mengerahkan hingga 16 unit mobil pemadam beserta 80 personel ke lokasi kejadian.

Petugas tiba di lokasi pada pukul 22.48 WIB dan langsung melancarkan operasi pemadaman semenit kemudian. Lokalisir area kebakaran baru berhasil dilakukan pada Selasa (30/6) dini hari pukul 00.35 WIB, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan intensif selama hampir satu jam untuk memastikan tidak ada perambatan api tersembunyi.

Operasi pemadaman secara keseluruhan baru dinyatakan selesai dan situasi dinyatakan aman (hijau) pada pukul 03.57 WIB.

Editor: Sabik Aji Taufan
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