Langganan Banjir di Surabaya, Exit Tol Margomulyo-Tandes Bakal Punya Mini Bozem

Pemkot Surabaya akan membangun mini bozem di kawasan Exit Tol Margomulyo - Tandes. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Kabar gembira bagi warga Surabaya. Kawasan Exit Tol Margomulyo - Tandes yang selama ini menjadi langganan banjir saat hujan deras, akan memiliki mini bozem (waduk buatan).
Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Adi Gunita mengatakan mini bozem ini nantinya berfungsi sebagai tampungan sementara agar air tidak langsung meluber ke jalan.
"Di kawasan Margomulyo itu memang ada genangan di bawahnya tol. Kita koordinasi dengan PT Margabumi selaku operator jalan tol, bisa nggak memanfaatkan lahan mereka untuk dipakai (mini bozem)," ujarnya, Jumat (3/7).
Selain berkolaborasi dengan pengelola jalan tol, Pemkot Surabaya juga menganggarkan pembangunan konektivitas saluran di sisi kanan dan kiri kawasan Margomulyo serta peningkatan kapasitas rumah pompa pada 2026.
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"Kita di (tahun) 2026 juga ada intervensi terkait dengan pembangunan konektivitas saluran, yang di kanan dan kirinya (kawasan Margomulyo) dan juga peningkatan kapasitas rumah pompanya," imbuh Adi.
Menurutnya, penanganan genangan di kawasan Margomulyo memerlukan keterlibatan pengelola kawasan industri dan pergudangan. Sebab, sebagian saluran di kawasan tersebut berada di bawah kewenangan pihak pengelola.
"Memang kita harus mengajak teman-teman dari kawasan industri pergudangan itu untuk penanganan mengenai genangan yang ada di kawasan sekitar yang mereka menjadi kewenangan mereka," terangnya.
Adi menjelaskan, sistem drainase kawasan Margomulyo nantinya akan diarahkan ke Saluran Margomulyo Tengah yang terhubung dengan Rumah Pompa Balong II sebelum akhirnya dialirkan langsung ke laut.
"Kawasan Margomulyo ini nanti larinya di saluran Margomulyo Tengah yang akan ditarik di Rumah Pompa Balong II. Nah, Rumah Pompa Balong II nanti muaranya ke laut langsung," beber Adi Gunita.
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