Di Tengah Keterbatasannya, Shin Min Ah Cari Pelaku Pembunuhan Saudaranya, Intip Kisahnya dalam Film The Eyes

JawaPos.com – Telah memukau banyak orang, aktris asal Korea Shin Min Ah akan berperan di film The Eyes, yang dimana telah merilis poster utamanya.

Dilansir dari Soompi, Kamis (11/6), aksinya akan selalu ditunggu penggemar setianya, dimana film ini juga siap menghibur.

Kabarnya The Eyes, akan menyoroti kisah Seo Jin (Shin Min Ah), dimana secara perlahan ia kehilangan penglihatannya karena penyakit genetic.

Terlihat dari poster yang baru dirilis ini menampilkan Seo Jin dengan tatapan tajam dan mengerikan, dikelilingi oleh pecahan kaca yang membentuk mata.

Bagian bawah poster menampilkan pantulan terbalik dari Seo Jin atau saudara kembarnya dengan mata yang diperban.

Menunjukkan ketegangan dan meresahkan, siluet samar dapat terlihat di tengah mata yang terbentuk dari pecahan kaca.

Nampak penglihatannya semakin kabur, Seo Jin tetap bertekad untuk mengungkap kebenaran dan menangkap pelaku yang bertanggung jawab atas kematian saudara perempuannya.

Tulisan di poster tersebut menggoda, "Semakin kabur penglihatannya, semakin menegangkan ketegangannya."

Bagi yang penasaran, film The Eyes dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 24 Juni, nantiakn kelanjutannya ya.