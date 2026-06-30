Bejat! Remaja 17 Tahun di Surabaya Dirudapaksa Ayah Kandung hingga Hamil 5 Bulan

Konferensi pers Polda Jatim terkait kasus pemerkosaan remaja 17 tahun di Surabaya oleh ayah kandungnya sendiri. (Novia Herawati/JawaPos.com)
JawaPos.com - RW, remaja 17 tahun asal Sukolilo, Surabaya, mengalami nasib pilu di tangan orang terdekatnya.
Ia menjadi korban rudapaksa yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, ST. perbuatan bejat pria 47 tahun itu mengakibatkan RW kini hamil lima bulan.
Alih-alih melindungi putri kandungnya, ST justru merudapaksa RW selama setahun, sejak korban berusia 16 tahun dan duduk di bangku IX SMP.
"Pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak kandunganya, sejak korban kelas IX SMP sampai Kelas X SMA bulan April tahun 2026," terang Dirres PPA-PPO Polda Jatim, Kombespol Ganis Setyaningrum, Selasa (30/6).
Kasus ini terbongkar setelah korban mengaku ke ibunya bahwa ia enggan tidur bersama ayahnya lagi.
Dengan terbata-bata, remaja itu akhirnya menceritakan perbuatan nista sang ayah terhadap dirinya selama satu tahun terakhir.
"Jadi ayah dan ibu (korban) ini sebenarnya sudah bercerai. Namun pelaku ini sering datang ke rumah mantan istrinya di daerah Sukolilo untuk tidur bersama, biasanya pada hari libur ya, Sabtu-Minggu," sambungnya.
Modusnya, pelaku tidur bersama dalam satu ranjang dengan korban dan ibunya. Rudapaksa dilakukan pelaku saat ibu korban tengah tertidur lelap. Modus ini ia lakukan hampir setiap minggu.
"Ayah kandung ini pada saat melakukan pencabulan terhadap korban itu ada Ibunya, namun dalam kondisi tidur. Dan untuk kejadian-kejadian berikutnya adalah dilakukan pada saat ibunya tidak ada di rumah," ucap Ganis.
Setelah mengetahui anaknya mendapat perlakuan tak pantas dari mantan suaminya, sang ibu membuat laporan ke Polda Jatim.
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