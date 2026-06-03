Mahasiswa PNJ Diciduk Berbuat Asusila dengan Sesama Jenis di Perpustakaan, Pelaku Cerita Kronologi Kejadian

Ilustrasi sepasang kekasih LGBT. (Freepik)
JawaPos.com - Viral video yang memperlihatkan dua pria yang salah seorangnya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) tertangkap berciuman di area perpustakaan kampus. Salah satu pelaku itu pun kemudian menyampaikan kronologi kejadian di hadapan mahasiswa lain di lingkungan kampus.
Dalam video klarifikasi yang beredar, pelaku berinisial AZ itu menjelaskan bahwa pertemuan bermula ketika ia memberikan rekomendasi tempat makan kepada pria tersebut.
“Dia hanya ingin mencari makan, saya kasih rekomendasi makan. Kemudian tiba-tiba dia ada di sini, tanpa sepengetahuan saya,” ujarnya dalam video yang beredar, dikutip Rabu (3/6).
Ia mengaku, pria itu kemudian mengirim foto bahwa dirinya sudah berada di kampus. Setelah itu, mereka memutuskan bertemu.
“Dia ada rencana ingin explore kampus karena dia tidak berkuliah,” katanya yang langsung disambut sorakan mahasiswa lain.
Keduanya kemudian menuju area perpustakaan kampus. Dalam klarifikasi tersebut, pelaku mengakui dirinya yang lebih dahulu mengajak pria tersebut.
“Dia di perpustakaan, karena saya dengan bodohnya, saya menarik dia terlebih dahulu,” ucapnya.
Tak lama kemudian, ia mengakui tindakan yang terjadi di lokasi tersebut.
“Dan terjadilah itu,” katanya di tengah sorakan massa.
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