Surabaya Tinggalkan Karcis, Parkir Kini Semua Pakai Sistem Digital

JawaPos.com - Dishub Kota Surabaya resmi menghapus karcis parkir sebagai bukti pembayaran. Seluruh transaksi parkir kini dialihkan ke sistem pembayaran digital, seperti QRIS, e-money, dan voucher parkir.

Kebijakan ini disampaikan Plt Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, saat membuka kegiatan "Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Petugas Juru Parkir Berkeselamatan" di Surabaya, Rabu (24/6).

"Mulai hari ini kami sampaikan kepada seluruh petugas parkir, tidak ada lagi karcis parkir. Kami memberhentikan peredaran karcis parkir di lapangan yang semuanya nanti akan digantikan dengan digitalisasi parkir," ucapnya.

Tri menekankan kebijakan tersebut menjadi titik awal penerapan sistem parkir digital secara penuh di Surabaya. Dengan begitu, seluruh transaksi parkir harapannya dapat dilakukan secara lebih transparan dan terintegrasi.

"Ini hari terakhir (diterapkannya karcis parkir). Kalau masih ditemukan ada karcis parkir, berarti itu karcis parkir yang lama. Tetapi mulai hari ini juga kami tidak akan mengedarkan karcis parkir," imbuh Trio.

Keputusan menghentikan karcis parkir ini diambil setelah program digitalisasi parkir sudah berjalan 6 bulan. Ke depan, seluruh transaksi parkir mengandalkan sarana pembayaran digital yang telah disiapkan Pemkot Surabaya.

"Ketika digitalisasi parkir ini sudah menginjak bulan ke-6 (Juni 2026), maka secara resmi saya selaku pimpinan Dishub menyampaikan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, karcis parkir tidak akan pernah ada (tidak berlaku lagi)," tegasnya.

Dalam sistem baru, kehadiran beberapa alternatif pembayaran, seperti QRIS, e-money, dan voucher parkir, dapat mempermudah masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan parkir yang lebih akuntabel.

Pemkot juga menyiapkan distribusi voucher parkir melalui 17 toko modern. Dishub menempatkan personel di setiap lokasi agar masyarakat lebih mudah memperoleh voucher parkir tersebut.