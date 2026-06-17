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Novia Herawati
Rabu, 17 Juni 2026 | 13.10 WIB

5 Tuntutan Demo Mahasiswa di Surabaya: Hentikan Program MBG hingga Kuatkan Nilai Rupiah

Ilustrasi demo mahasiswa di Jawa Timur. (Novia Herawati/ JawaPos.com) - Image

Ilustrasi demo mahasiswa di Jawa Timur. (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Setelah gelombang demonstrasi di Jakarta, aksi serupa akan dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Rabu (17/6).

Presiden BEM Unair, M. Rizqi Senja Virawan mengatakan aksi demonstrasi kali ini bertajuk "Cegah Indonesia Semakin Suram". Ratusan massa diperkirakan akan mengikuti gerakan tersebut.

"(Jumlah massa) masih belum pasti kak, hanya saja kami dari BEM Unair akan menginisiasi aksi demonstrasi, kami juga membebaskan semua elemen untuk bergabung di aksi besok," tutur Senja kepada JawaPos.com, Selasa (16/6).

Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Unair tersebut mengatakan demonstrasi ini bertujuan untuk menyuarakan kegelisahan mereka terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Ada 5 tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi ini.

"Yang pasti kami akan memasukkan Hentikan Program MBG (Makan Bergizi Gratis), hentikan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih), cabut UU Polri dan UU TNI (ke dalam daftar tuntutan)," sambungnya.

Berikut 5 tuntutan yang dibawa kelompok mahasiswa dalam aksi demo "Cegah Indonesia Semakin Suram":

  1. Hentikan Program Makan Bergizl Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
  2. Cabut UU Polri dan UU TNI
  3. Bebaskan seluruh kawan kami yang masih ditahan
  4. Turunkan harga BBM dan kebutuhan pokok masyarakat
  5. Kuatkan rupiah dan kembalikan kedaulatan ekonomi rakyat

Tidak hanya lima tuntutan di atas, massa aksi juga akan menyuarakan 17 tuntutan turunan, berikut:

  1. Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat;
  3. Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil;
  4. Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi;
  5. Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan;
  6. Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daua Mineral (ESDM);
  7. Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan;
  8. Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP);
  9. Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran;
  10. Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat;
  11. Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya;
  12. Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil;
  13. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan;
  14. Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
  15. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan;
  16. Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja;
  17. Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.

Dari informasi yang dihimpun, aksi demonstrasi kelompok mahasiswa di depan Gedung Negara Grahadi, akan digelar sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Masyarakat diimbau untuk menghindari jalanan tersebut karena berpotensi macet.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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