5 Tuntutan Demo Mahasiswa di Surabaya: Hentikan Program MBG hingga Kuatkan Nilai Rupiah

JawaPos.com - Setelah gelombang demonstrasi di Jakarta, aksi serupa akan dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Rabu (17/6).

Presiden BEM Unair, M. Rizqi Senja Virawan mengatakan aksi demonstrasi kali ini bertajuk "Cegah Indonesia Semakin Suram". Ratusan massa diperkirakan akan mengikuti gerakan tersebut.

"(Jumlah massa) masih belum pasti kak, hanya saja kami dari BEM Unair akan menginisiasi aksi demonstrasi, kami juga membebaskan semua elemen untuk bergabung di aksi besok," tutur Senja kepada JawaPos.com, Selasa (16/6).

Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Unair tersebut mengatakan demonstrasi ini bertujuan untuk menyuarakan kegelisahan mereka terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Ada 5 tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi ini.

"Yang pasti kami akan memasukkan Hentikan Program MBG (Makan Bergizi Gratis), hentikan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih), cabut UU Polri dan UU TNI (ke dalam daftar tuntutan)," sambungnya.

Berikut 5 tuntutan yang dibawa kelompok mahasiswa dalam aksi demo "Cegah Indonesia Semakin Suram":

Hentikan Program Makan Bergizl Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cabut UU Polri dan UU TNI Bebaskan seluruh kawan kami yang masih ditahan Turunkan harga BBM dan kebutuhan pokok masyarakat Kuatkan rupiah dan kembalikan kedaulatan ekonomi rakyat Tidak hanya lima tuntutan di atas, massa aksi juga akan menyuarakan 17 tuntutan turunan, berikut: