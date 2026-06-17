5 Tuntutan Demo Mahasiswa di Surabaya: Hentikan Program MBG hingga Kuatkan Nilai Rupiah

Ilustrasi demo mahasiswa di Jawa Timur. (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Setelah gelombang demonstrasi di Jakarta, aksi serupa akan dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Rabu (17/6).
Presiden BEM Unair, M. Rizqi Senja Virawan mengatakan aksi demonstrasi kali ini bertajuk "Cegah Indonesia Semakin Suram". Ratusan massa diperkirakan akan mengikuti gerakan tersebut.
"(Jumlah massa) masih belum pasti kak, hanya saja kami dari BEM Unair akan menginisiasi aksi demonstrasi, kami juga membebaskan semua elemen untuk bergabung di aksi besok," tutur Senja kepada JawaPos.com, Selasa (16/6).
Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Unair tersebut mengatakan demonstrasi ini bertujuan untuk menyuarakan kegelisahan mereka terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Ada 5 tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi ini.
"Yang pasti kami akan memasukkan Hentikan Program MBG (Makan Bergizi Gratis), hentikan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih), cabut UU Polri dan UU TNI (ke dalam daftar tuntutan)," sambungnya.
Berikut 5 tuntutan yang dibawa kelompok mahasiswa dalam aksi demo "Cegah Indonesia Semakin Suram":
Tidak hanya lima tuntutan di atas, massa aksi juga akan menyuarakan 17 tuntutan turunan, berikut:
Dari informasi yang dihimpun, aksi demonstrasi kelompok mahasiswa di depan Gedung Negara Grahadi, akan digelar sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Masyarakat diimbau untuk menghindari jalanan tersebut karena berpotensi macet.
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