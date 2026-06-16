Rawan Banjir Rob, Pelindo Pastikan Operasional Pelabuhan Kalimas Surabaya Tetap Normal

JawaPos.com - Menyusul peringatan BMKG terkait potensi banjir rob pada periode 12 - 18 Juni 2026, Pelindo memastikan aktivitas di Pelabuhan Kalimas, Surabaya tetap berjalan lancar dan aman.

GM Pelabuhan Kalimas, Ana Andiliya, mengatakan kesiapsiagaan terus dilakukan untuk menjaga kelancaran operasional pelabuhan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa.

"Pelindo Kalimas terus memantau perkembangan kondisi pasang surut air laut. Tentu berkoordinasi dengan BMKG (Maritim Pelabuhan Tanjung Perak) serta instansi terkait," ujarnya, Selasa (16/6).

Sebagai informasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Pelabuhan Tanjung Perak memperingatkan potensi banjir rob di wilayah pesisir Jawa Timur pada periode 12 - 18 Juni 2026.

Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Sutarno menyebut banjir rob bulan Juni 2026 dipicu oleh pasang maksimum air laut dan fenomena bulan baru (new moon).

Wilayah yang diprediksi terdampak banjir rob, meliputi kawasan Surabaya Barat dan sekitarnya (Tuban, Lamongan, Gresik), Surabaya Pelabuhan, Surabaya Timur dan sekitarnya (Sidoarjo dan Pasuruan), Kalianget dan Banyuwangi.

"Alhamdulillah, genangan yang sempat terjadi pada 15 Juni 2026 (di Pelabuhan Kalimas) dapat surut dalam waktu kurang dari dua jam, sehingga tidak mengganggu aktivitas operasional kepelabuhan," imbuh Ana.

Meski sempat tergenang rob, ia memastikan seluruh aktivitas di Pelabuhan Kalimas tetap berjalan normal. Kegiatan bongkar muat, pelayanan kapal, dan aktivitas pengguna jasa pelabuhan tidak mengalami gangguan.