Pasca Tabrakan Dahsyat, Perjalanan KA Daop 8 Surabaya Kembali Normal

JawaPos.com - Perjalanan kereta api keberangkatan stasiun-stasiun di Daop 8 Surabaya, Kamis (30/4), kembali berjalan normal dan sesuai jadwal pasca insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur.

Seperti diberitakan sebelumnya, telah terjadi tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin malam (27/4). Tragedi ini menyebabkan 16 penumpang perempuan meregang nyawa dan 90 orang mengalami luka-luka.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mangatakan meski insiden terjadi di luar wilayah operasional Daop 8, KAI melakukan langkah-langkah antisipatif secara menyeluruh.

“Ini demi memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api tetap terjaga. KAI memastikan bahwa seluruh perjalanan KA dari Daop 8 Surabaya pada hari ini beroperasi normal," tutur Mahendro, Kamis (30/4).

Sebagai informasi, insiden tabrakan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, menyebabkan sejumlah perjalanan KA jarak jauh mengalami keterlambatan hingga batal beroperasi.

Pada Selasa (28/4), KAI Daop 8 Surabaya membatalkan 4 perjalanan KA, yakni KA 163A Gumarang relasi Surabaya Pasar Turi - Pasar Senen, KA 94 - 91 Jayabaya relasi Malang - Pasar Senen.

Kemudian KA 29F Argo Anjasmoro relasi Surabaya Pasar Turi - Gambir, dan KA 3B Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi - Gambir.

Pada keesokan harinya, Rabu (29/4), KAI kembali membatalkan 5 perjalanan kereta api, yakni KA (263) Ambarawa Ekspres relasi Surabaya Pasar Turi - Semarang Poncol, KA (251B) Jayakarta relasi Surabaya Gubeng - Pasar Senen.

Lalu KA (245B) Majapahit relasi Malang - Pasar Senen, KA (65F) Arjuno Ekspres relasi Surabaya Gubeng - Malang, dan KA (66F) Arjuno Ekspres relaso Malang - Surabaya Gubeng.