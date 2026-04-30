Pasca Tabrakan Dahsyat, Perjalanan KA Daop 8 Surabaya Kembali Normal

Situasi di Stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kereta api jarak jauh di Daop 8 Surabaya kembali normal pasca tragedi KRL - KA Argo, Kamis (30/4). (Humas KAI Daop 8 Surabaya)
JawaPos.com - Perjalanan kereta api keberangkatan stasiun-stasiun di Daop 8 Surabaya, Kamis (30/4), kembali berjalan normal dan sesuai jadwal pasca insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur.
Seperti diberitakan sebelumnya, telah terjadi tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin malam (27/4). Tragedi ini menyebabkan 16 penumpang perempuan meregang nyawa dan 90 orang mengalami luka-luka.
Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mangatakan meski insiden terjadi di luar wilayah operasional Daop 8, KAI melakukan langkah-langkah antisipatif secara menyeluruh.
“Ini demi memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api tetap terjaga. KAI memastikan bahwa seluruh perjalanan KA dari Daop 8 Surabaya pada hari ini beroperasi normal," tutur Mahendro, Kamis (30/4).
Sebagai informasi, insiden tabrakan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, menyebabkan sejumlah perjalanan KA jarak jauh mengalami keterlambatan hingga batal beroperasi.
Pada Selasa (28/4), KAI Daop 8 Surabaya membatalkan 4 perjalanan KA, yakni KA 163A Gumarang relasi Surabaya Pasar Turi - Pasar Senen, KA 94 - 91 Jayabaya relasi Malang - Pasar Senen.
Kemudian KA 29F Argo Anjasmoro relasi Surabaya Pasar Turi - Gambir, dan KA 3B Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi - Gambir.
Pada keesokan harinya, Rabu (29/4), KAI kembali membatalkan 5 perjalanan kereta api, yakni KA (263) Ambarawa Ekspres relasi Surabaya Pasar Turi - Semarang Poncol, KA (251B) Jayakarta relasi Surabaya Gubeng - Pasar Senen.
Lalu KA (245B) Majapahit relasi Malang - Pasar Senen, KA (65F) Arjuno Ekspres relasi Surabaya Gubeng - Malang, dan KA (66F) Arjuno Ekspres relaso Malang - Surabaya Gubeng.
"KAI Daop 8 Surabaya terus melakukan koordinasi dan evaluasi untuk menjaga keandalan operasional, mengedepankan keselamatan, dan memberikan rasa aman kepada pelanggan,” pungkas Mahendro.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun