Catat Tanggalnya! Uji Coba Pendaftaran SPMB SMP Surabaya 2026 Dibuka 15 Juni

JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya menjadwalkan uji coba pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri Tahun Ajaran 2026/2027, mulai 15 Juni 2026.

Kepala Dispendik Kota Surabaya, Febrina Kusumawati menyebut saat ini, pelaksanaan SPMB SMP tahun ajaran 2026/2027, masih berada pada tahapan verifikasi dan validasi data calon murid.

Seluruh data yang menjadi dasar seleksi SPMB SMP tahun ajaran 2026/ 2027, tengah diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan proses penerimaan berlangsung objektif, transparan, dan akuntabel.

"Kami memastikan seluruh data dan dokumen yang digunakan calon murid SPMB SMP tahun 2026/2027 telah sesuai dengan ketentuan sebelum memasuki proses pendaftaran," ujar Febri, Jumat (12/6).

Proses verifikasi dilakukan terhadap berbagai dokumen yang diajukan calon murid, mulai data kependudukan, dokumen jalur afirmasi, mutasi, hingga sertifikat prestasi yang akan digunakan dalam proses seleksi.

Menurut Febri, tahapan verifikasi dan validasi data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan SPMB SMP Negeri se-Kota Surabaya, karena akan menentukan validitas data yang digunakan pada tahapan selanjutnya.

"Karena itu, kami melakukan pengecekan berlapis untuk memastikan proses seleksi berjalan tepat sasaran. Pada jalur prestasi, misalnya, Dispendik melakukan verifikasi terhadap sertifikat maupun penghargaan yang diajukan calon murid," imbuhnya.

Pemeriksaan mencakup keabsahan dokumen, kesesuaian jenis prestasi, serta rentang waktu perolehan prestasi yang dapat digunakan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri Surabaya Tahun Ajaran 2026/2027.

Tahapan validasi juga dilakukan terhadap data calon murid jalur afirmasi. Tujuannya untuk memastikan kuota yang disediakan benar-benar dimanfaatkan oleh mereka yang berhak menerima prioritas layanan pendidikan.