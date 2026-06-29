Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Senin, 29 Juni 2026 | 14.53 WIB

SPMB Kota Bekasi 2026 dibuka Hari Ini, 50 Ribu Calon Siswa Berebut Kursi SMP-SD Negeri

Sejumlah orang tua siswa mendatangi Posko Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Jakarta, Senin (25/05/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Sejumlah orang tua siswa mendatangi Posko Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Jakarta, Senin (25/05/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Persaingan memperebutkan kursi SD dan SMP negeri di Kota Bekasi resmi dimulai hari ini, Senin (29/6).

Sebanyak 50 ribu calon peserta didik yang telah mengaktifkan akun prapendaftaran kini bersiap memilih sekolah tujuan pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Untuk mengantisipasi lonjakan trafik, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi memastikan infrastruktur digital mereka dalam kondisi prima.

Proses krusial ini dipantau ketat demi menghindari kendala teknis yang kerap membayangi pendaftaran daring setiap tahunnya.

Server Diklaim Aman dari Risiko Down

Plt Kepala Disdik Kota Bekasi, Chondro Wibhowo Mahartoyo Sukmo, menegaskan bahwa seluruh calon pendaftar yang sudah mengantongi akun bisa langsung menentukan sekolah pilihan mereka tanpa perlu cemas terkait kesiapan sistem.

"Untuk server sebenarnya sudah dilakukan uji coba beberapa kali. Alhamdulillah aman," ujar Chondro dikutip dari Radar Bekasi (JawaPos Group), Senin (29/6).

Sesuai dengan informasi yang dirilis, pendaftaran tahap pertama ini akan berlangsung singkat, yakni mulai 29 Juni hingga 1 Juli 2026.

Ada tiga jalur yang dibuka pada fase awal ini, meliputi jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi.

Bebas Ribet Dokumen dan Polemik Titik Koordinat

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, proses pendaftaran kali ini diklaim bakal jauh lebih praktis.

Orang tua murid tidak perlu lagi mengunggah ulang berkas fisik yang menyita waktu.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Catat Tanggalnya! Uji Coba Pendaftaran SPMB SMP Surabaya 2026 Dibuka 15 Juni - Image
Surabaya Raya

Catat Tanggalnya! Uji Coba Pendaftaran SPMB SMP Surabaya 2026 Dibuka 15 Juni

Sabtu, 13 Juni 2026 | 06.32 WIB

Pindah KK Demi Masuk Sekolah? Pemkot Surabaya Ancam Coret Peserta SPMB 2026 - Image
Surabaya Raya

Pindah KK Demi Masuk Sekolah? Pemkot Surabaya Ancam Coret Peserta SPMB 2026

Jumat, 5 Juni 2026 | 02.23 WIB

Khofifah Pastikan SPMB 2026/2027 Berjalan Transparan, 2.106 Sekolah Swasta Siapkan Beasiswa bagi 79.086 Murid - Image
Surabaya Raya

Khofifah Pastikan SPMB 2026/2027 Berjalan Transparan, 2.106 Sekolah Swasta Siapkan Beasiswa bagi 79.086 Murid

Rabu, 3 Juni 2026 | 23.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore