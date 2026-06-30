Jangan Terlewat, ini Sisa Jalur Masuk SMPN Kota Tangerang hingga 11 Juli

JawaPos.com - Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP Negeri di Kota Tangerang untuk Tahun Ajaran 2026/2027 masih terus bergulir. Setelah menyelesaikan tahap Disabilitas, Afirmasi, dan Domisili, Dinas Pendidikan kini resmi membuka kesempatan terakhir melalui Jalur Mutasi dan Jalur Prestasi mulai akhir Juni hingga pertengahan Juli 2026.

Orang tua calon siswa diminta bergerak cepat memperhitungkan jadwal penutupan yang relatif singkat. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring (online) demi menjaga keadilan akses bagi seluruh warga.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar, mengimbau agar seluruh masyarakat mempersiapkan berkas dokumen yang diperlukan sejak dini. Langkah ini penting agar proses pengunggahan data berjalan lancar saat server dibuka.

"Masyarakat juga dapat memperoleh informasi terbaru melalui media sosial resmi Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Tangerang," ujar Wahyudi dikutip Selasa (30/6).

Jadwal Lengkap Jalur Mutasi dan Prestasi SPMB SMP Kota Tangerang 2026 Untuk memastikan tidak ada tahapan yang terlewat, berikut adalah lini masa resmi pendaftaran, pengumuman, hingga daftar ulang yang wajib dicatat:

1. Jalur Mutasi

Pendaftaran: 30 Juni 2026 (Pukul 08.00 - 14.00 WIB)

Pengumuman: 30 Juni 2026 (Pukul 20.00 WIB)

Daftar Ulang: 1 Juli 2026 (Pukul 00.01 - 16.00 WIB)