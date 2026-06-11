Resah Kondisi Ekonomi Indonesia, Ratusan Mahasiswa Gelar Deklarasi Sikap di Kampus Unair

Ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar deklarasi pernyataan sikap di Kampus B Universitas Airlangga, Kamis (11/6). (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Lebih dari seratus mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar deklarasi pernyataan sikap mendukung 7 desakan ahli ekonomi di Bundaran FEB, Kampus B Universitas Airlangga, Kamis sore (11/6).
Kegiatan diawali dengan sejumlah orang melakukan orasi secara bergiliran. Mereka kompak mengenakan pakaian hitam sambil membawa poster bertuliskan keresahan masing-masing.
Ada poster bertuliskan "Jalan-Jalan dengan Bensin Mahalku", "Rakyat Diperas, Anggaran Pendidikan Dipangkas, Indonesia Cemas", dan "Oke Gas Oke Gas, Semua Harga Gas Makin Ganas".
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Yeni Mafrukah, mengatakan aksi ini diikuti mahasiswa FEB, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, dan masyarakat sipil.
"Pernyataan ini tidak mewakili organisasi mana pun, melainkan mewakili keresahan kolektif nafas-nafas ekonomi yang masih memiliki keberanian untuk berpihak pada kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (11/6).
Ia mengaku prihatin terhadap perekonomian tanah air setahun terakhir. Mulai dari melemahnya rupiah, meningkatnya biaya hidup masyarakat, hingga menyempitnya lapangan pekerjaan.
"Tidak sampai di situ, melemahnya daya beli, meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi, serta lahirnya berbagai kebijakan yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, juga menjadi keresahan kami," imbuh Yeni.
Berangkat dari kondisi tersebut, mereka mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti 7 desakan darurat ekonomi berikut:
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