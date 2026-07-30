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Leni Setya Wati
Jumat, 31 Juli 2026 | 03.39 WIB

Rahasia Dadar Jagung Khas Surabaya, Gurih Maksimal dengan Bumbu Tradisional

Dadar Jagung Khas Surabaya (Tangkapan layar akun YouTube Dapur Cantik Channel) - Image

Dadar Jagung Khas Surabaya (Tangkapan layar akun YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com - Dadar jagung merupakan salah satu hidangan tradisional yang digemari banyak orang. Jika biasanya dadar jagung memiliki cita rasa sederhana, versi khas Surabaya menawarkan rasa yang lebih kaya berkat penggunaan bumbu rempah lengkap dan tambahan terasi udang yang menghadirkan aroma khas.

Teksturnya renyah di bagian luar, namun tetap lembut di dalam karena menggunakan jagung manis segar. Hidangan ini cocok disajikan sebagai camilan maupun pelengkap menu makan bersama keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep dadar jagung khas Surabaya yang bisa Anda coba di rumah.

Bahan Utama

  • 4 buah jagung manis, serut

Bumbu Halus

  • 75 gram bawang merah
  • 30 gram bawang putih
  • 4 buah temu kunci
  • 20 gram cabai merah besar
  • 10 gram cabai rawit merah (sesuai selera)
  • 20 gram cabai keriting merah
  • 2 sendok teh terasi udang matang
  • Sedikit air untuk membantu proses menghaluskan bumbu

Bahan Adonan

  • 100 gram tepung terigu
  • 50 gram tepung beras
  • 1 butir telur
  • 1 sendok teh garam
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • 200 ml air
  • Jagung manis yang telah diserut
  • 5 batang daun bawang, iris tipis
  • 10 lembar daun jeruk purut, buang tulangnya lalu iris halus
  • Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat

  1. Serut jagung manis yang telah dibersihkan, kemudian sisihkan.
  2. Haluskan bawang merah, bawang putih, temu kunci, cabai merah besar, cabai keriting, cabai rawit, terasi udang, dan sedikit air hingga menjadi bumbu yang halus.
  3. Siapkan wadah, lalu campurkan tepung terigu, tepung beras, bumbu halus, telur, garam, kaldu jamur, dan air. Aduk hingga adonan tercampur rata.
  4. Masukkan jagung serut, irisan daun bawang, dan daun jeruk ke dalam adonan. Aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur merata, kemudian koreksi rasa.
  5. Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup. Ambil satu sendok adonan, lalu tuang perlahan ke dalam minyak panas.
  6. Biarkan hingga bagian bawah mulai mengeras sebelum dibalik agar dadar jagung tidak mudah hancur. Goreng sampai kedua sisinya berwarna kuning keemasan dan matang sempurna.
  7. Angkat, tiriskan minyaknya, lalu sajikan selagi hangat.

Tips Membuat Dadar Jagung Lebih Lezat

  • Gunakan terasi udang yang telah dimasak agar aromanya lebih harum dan cita rasanya semakin gurih.
  • Pilih jagung manis yang masih segar supaya hasilnya lebih legit dan teksturnya tetap renyah setelah digoreng.
  • Iris daun jeruk setipis mungkin agar aroma segarnya lebih terasa dan menyatu dengan adonan.
  • Sajikan bersama cabai rawit atau sambal favorit agar rasanya semakin nikmat.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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