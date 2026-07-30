Rahasia Dadar Jagung Khas Surabaya, Gurih Maksimal dengan Bumbu Tradisional

Dadar Jagung Khas Surabaya (Tangkapan layar akun YouTube Dapur Cantik Channel)
JawaPos.com - Dadar jagung merupakan salah satu hidangan tradisional yang digemari banyak orang. Jika biasanya dadar jagung memiliki cita rasa sederhana, versi khas Surabaya menawarkan rasa yang lebih kaya berkat penggunaan bumbu rempah lengkap dan tambahan terasi udang yang menghadirkan aroma khas.
Teksturnya renyah di bagian luar, namun tetap lembut di dalam karena menggunakan jagung manis segar. Hidangan ini cocok disajikan sebagai camilan maupun pelengkap menu makan bersama keluarga.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep dadar jagung khas Surabaya yang bisa Anda coba di rumah.
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