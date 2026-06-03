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Antara
Rabu, 3 Juni 2026 | 16.08 WIB

KAI Daop 1 Jakarta Layani Lebih dari 588 Ribu Pelanggan KA Jarak Jauh

Penumpang hendak menuju ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur menunggu kedatangan kereta api di Stasiun Senen, Jakarta. (Antara) - Image

Penumpang hendak menuju ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur menunggu kedatangan kereta api di Stasiun Senen, Jakarta. (Antara)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat mobilitas masyarakat selama periode libur panjang yang mencakup Hari Raya Iduladha, Hari Raya Waisak, dan Hari Lahir Pancasila melayani lebih dari 588 ribu pelanggan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ).

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo dalam keterangan tertulis, Selasa, menyampaikan bahwa selama periode tersebut volume keberangkatan pelanggan KA Jarak Jauh tercatat sebanyak 300.742 pelanggan dan volume kedatangan mencapai 288.113 pelanggan.

"Tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang ini menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan antarkota. KAI terus berkomitmen menghadirkan layanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan andal guna mendukung kebutuhan mobilitas pelanggan," ujar Franoto Wibowo.

Franoto mengatakan untuk keberangkatan KA Jarak Jauh, Stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan volume pelanggan tertinggi sebanyak 114.017 pelanggan, disusul Stasiun Gambir sebanyak 97.570 pelanggan.

Selanjutnya Stasiun Bekasi melayani 43.695 pelanggan, Stasiun Jatinegara 19.956 pelanggan, Stasiun Cikarang 14.018 pelanggan, Stasiun Karawang 5.822 pelanggan, dan Stasiun Cikampek 5.664 pelanggan.

Sementara itu, pada sisi kedatangan, Stasiun Pasar Senen juga menjadi stasiun tujuan dengan volume pelanggan tertinggi sebanyak 97.265 pelanggan, diikuti Stasiun Gambir sebanyak 92.727 pelanggan.

Adapun Stasiun Bekasi menerima 39.906 pelanggan, Stasiun Jatinegara 34.323 pelanggan, Stasiun Cikarang 12.007 pelanggan, Stasiun Cikampek 6.213 pelanggan, dan Stasiun Karawang 5.672 pelanggan.

Selain layanan KA Jarak Jauh, KAI Daop 1 Jakarta juga mencatat tingginya mobilitas pelanggan pada layanan KA Lokal.

Selama periode yang sama, volume pelanggan KA Lokal yang berangkat mencapai 47.432 pelanggan, sedangkan pelanggan yang tiba tercatat sebanyak 47.229 pelanggan.

Stasiun Sukabumi menjadi stasiun dengan volume pelanggan KA Lokal tertinggi, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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