IIMS Surabaya 2026 Jadi Panggung Mobil Hybrid, EV, dan Motor Premium Terbaru

Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026 dipastikan kembali hadir dengan skala lebih besar di Grand City Surabaya pada 26–31 Mei 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Setelah sukses menarik perhatian pengunjung di Jakarta pada awal tahun, Indonesia International Motor Show (IIMS) kembali hadir di Surabaya melalui gelaran IIMS Surabaya 2026.
Pameran otomotif tahunan tersebut akan berlangsung selama enam hari di Grand City Surabaya mulai 26 hingga 31 Mei 2026 dengan area pameran yang lebih luas dibanding tahun sebelumnya.
Project Manager IIMS, Rudi MF, mengatakan Surabaya menjadi salah satu kota penting bagi perkembangan industri otomotif nasional, terutama di wilayah Jawa Timur yang memiliki pasar kendaraan cukup besar serta didukung industri manufaktur komponen otomotif.
Melihat potensi tersebut, penyelenggara menambah area baru seluas 1.788 meter persegi di Exhibition Hall 2 yang difokuskan untuk sektor aftermarket dan passenger car.
Secara keseluruhan, IIMS Surabaya 2026 menghadirkan area pameran mencapai 12.388 meter persegi yang mencakup area mobil penumpang, sepeda motor, test drive, test ride, hingga area hiburan dan kuliner.
"Tahun ini, lebih dari 40 brand otomotif dipastikan ikut meramaikan pameran," kata Rudi dalam pernyataan resminya, Selasa (19/5).
Pada kategori roda empat, sejumlah merek yang hadir antara lain BYD, Chery, Daihatsu, GAC Aion, Geely, GWM, Honda, JAECOO, JETOUR, KIA, Polytron, Toyota, VinFast, dan Wuling.
Sementara di sektor roda dua, pengunjung dapat melihat berbagai merek seperti ALVA, Aprilia, Benelli, Italjet, Moto Guzzi, Piaggio, Royal Enfield, Triumph, hingga Vespa.
Selain kendaraan konvensional, tren kendaraan listrik juga menjadi salah satu sorotan di IIMS Surabaya 2026.
Beberapa brand otomotif disebut akan membawa lini mobil elektrifikasi dan kendaraan hybrid terbaru untuk diperkenalkan kepada pengunjung.
