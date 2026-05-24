Kado HJKS ke-733: Surabaya Gelar Program Steril Kucing Gratis, Kuotanya Cuma 100 Ekor!

Dalam rangka HJKS ke-733, Surabaya menggelar program sterilisasi kucing lokal secara gratis. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Kabar gembira bagi para pecinta anabul. Dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar program sterilisasi gratis bagi kucing lokal.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan bahwa program ini disiapkan khusus untuk warga Surabaya. Kuotanya pun terbatas: hanya untuk 100 ekor kucing.
“Ulang tahun Kota Surabaya makin berkesan kalau kita peduli sama kucing lokal di sekitar kita. Karena itu, kami menghadirkan sterilisasi gratis untuk warga Surabaya,” tutur Nanik, Minggu (24/5).
Ia menerangkan program sterilisasi kucing lokal menjadi bentuk kepedulian Pemkot Surabaya terhadap kesehatan hewan sekaligus pengendalian populasi kucing domestik secara lebih humanis.
Sterilisasi membantu menekan populasi kucing liar sekaligus menjaga kesehatan hewan. Kucing yang sudah disteril biasanya lebih jinak, sehat, dan berisiko lebih kecil terkena gangguan reproduksi.
Program sterilisasi kucing gratis akan digelar pada Sabtu, 30 Mei 2026 mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai di UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kota Surabaya, Jalan Ikan Dorang Nomor 15, Perak Barat, Krembangan.
“Seluruh tindakan sterilisasi akan ditangani langsung oleh dokter hewan profesional. Antusiasme masyarakat diperkirakan tinggi karena layanan diberikan secara gratis dengan sistem pendaftaran terbatas,” imbuhnya.
Baca Juga:Mario Lemos Blak-blakan! Persijap Jepara Bisa Imbangi Persib Bandung dan Borneo FC: Sekarang Waktunya Istirahat
Syaratnya pun terbilang mudah, warga yang ingin mengikuti program ini cukup memiliki KTP Surabaya. Setiap KTP maksimal dapat mendaftarkan dua ekor kucing dan wajib berjenis lokal (domestik).
Kucing berusia minimal 6 - 7 bulan, sehat, tidak bunting, dan berbobot minimal 2 kilogram. Pemilik juga wajib mengikuti akun Instagram penyelenggara program: @puskeswansby, @dkppsurabaya, dan @seribusenyum.id.
Kuota dibagi untuk 30 ekor kucing betina dan 70 ekor jantan. Karena itu, warga diminta segera mendaftar melalui laman pendaftaran https://s.id/sterilgratis_sby. Sistemnya first come, fist serve (siapa cepat dia dapat).
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi