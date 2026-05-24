Kado HJKS ke-733: Surabaya Gelar Program Steril Kucing Gratis, Kuotanya Cuma 100 Ekor!

JawaPos.com - Kabar gembira bagi para pecinta anabul. Dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar program sterilisasi gratis bagi kucing lokal.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan bahwa program ini disiapkan khusus untuk warga Surabaya. Kuotanya pun terbatas: hanya untuk 100 ekor kucing.

“Ulang tahun Kota Surabaya makin berkesan kalau kita peduli sama kucing lokal di sekitar kita. Karena itu, kami menghadirkan sterilisasi gratis untuk warga Surabaya,” tutur Nanik, Minggu (24/5).

Ia menerangkan program sterilisasi kucing lokal menjadi bentuk kepedulian Pemkot Surabaya terhadap kesehatan hewan sekaligus pengendalian populasi kucing domestik secara lebih humanis.

Sterilisasi membantu menekan populasi kucing liar sekaligus menjaga kesehatan hewan. Kucing yang sudah disteril biasanya lebih jinak, sehat, dan berisiko lebih kecil terkena gangguan reproduksi.

Program sterilisasi kucing gratis akan digelar pada Sabtu, 30 Mei 2026 mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai di UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kota Surabaya, Jalan Ikan Dorang Nomor 15, Perak Barat, Krembangan.

“Seluruh tindakan sterilisasi akan ditangani langsung oleh dokter hewan profesional. Antusiasme masyarakat diperkirakan tinggi karena layanan diberikan secara gratis dengan sistem pendaftaran terbatas,” imbuhnya.

Syaratnya pun terbilang mudah, warga yang ingin mengikuti program ini cukup memiliki KTP Surabaya. Setiap KTP maksimal dapat mendaftarkan dua ekor kucing dan wajib berjenis lokal (domestik).

Kucing berusia minimal 6 - 7 bulan, sehat, tidak bunting, dan berbobot minimal 2 kilogram. Pemilik juga wajib mengikuti akun Instagram penyelenggara program: @puskeswansby, @dkppsurabaya, dan @seribusenyum.id.