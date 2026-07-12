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Novia Herawati
Senin, 13 Juli 2026 | 05.42 WIB

Dulu Terbengkalai, Wajah Baru Eks Hi-Tech Mall Tuai Dukungan Komunitas Surabaya

Sejumlah komunitas anak muda di Surabaya mulai beraktivitas di SUBEC Creative Hub (Eks Hi-Tech Mall). (Humas Pemkot Surabaya) - Image

Sejumlah komunitas anak muda di Surabaya mulai beraktivitas di SUBEC Creative Hub (Eks Hi-Tech Mall). (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com - Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menata ulang eks Hi-Tech Mall Surabaya menjadi SUBEC Creative Hub, mendapat sambutan positif dari berbagai komunitas anak muda. 

Salah satu perwakilan Komunitas Boxkong Surabaya, Wisnu, menilai kehadiran SUBEC Creative Hub menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap perkembangan komunitas di Kota Pahlawan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Surabaya yang sudah memberikan fasilitas kepada semua komunitas. Sekarang kami punya tempat untuk berkumpul di area eks THR ini," tutur Wisnu, Minggu (12/7).

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Pemuda Paskibraka Surabaya, M. Ferry Suryazain mengajak komunitas yang ada di Surabaya untuk memanfaatkan SUBEC Creative Hub sebagai ruang kolaborasi.

"Di sini sudah banyak komunitas yang berkumpul. Mari kita bersama-sama menciptakan prestasi melalui kegiatan positif bagi pemuda dan pemudi Surabaya di SUBEC Creative Hub," seru Ferry.

Sebelum ditata ulang, Hi-Tech Mall merupakan salah satu pusat perbelanjaan legendaris, yang pernah menjadi jujukan utama untuk orang-orang mencari komputer, laptop, printer, dan segala perintilannya.

Seiring berjalannya waktu dan pandemi Covid-19, pusat perbelanjaan tersebut mulai ditinggalkan pembelinya. Kesan angker, kotor, gelap, hingga tak terawat pun melekat pada Hi-Tech Mall Surabaya. 

Tidak ingin membiarkan eks Hi-Tech Mall terbengkalai, Pemkot Surabaya pun mengambil langkah strategis dengan mengubahnya menjadi tempat kreativitas anak muda. Soft launching pun sudah dilakukan pada Minggu (5/7) lalu. 

SUBEC Creative Hub Surabaya Jadi Rumah Baru Komunitas Anak Muda
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Herry Purwadi, mengatakan transformasi eks Hi-Tech Mall adalah upaya pemerintah menghadirkan ruang kolaborasi.

Editor: Estu Suryowati
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