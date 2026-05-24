Butuh Uang, Pemuda Pengangguran di Surabaya Nekat jadi Pengedar Sabu

JawaPos.com - Seorang pemuda berinisial IM, 24 tahun, ditangkap Satresnarkoba Polrestabes Surabaya usai kedapatan menyimpan puluhan paket sabu-sabu. Pelaku mengaku terpaksa melakoni pekerjaan ini karena butuh uang.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya, AKBP Dadi Pratama menyebut penangkapan IM berawal dari laporan warga. Pelaku disebut kerap mengedarkan barang haram di kawasan Surabaya Utara.

"Hasil penyelidikan anggota pada Jumat, 10 April 2026, keberadaan IM akhirnya diketahui dan diamankan di kamar kos, Jalan Hangtuah VI Kec.Semampir Surabaya," ujar AKBP Dodi kepada awak media, Minggu (24/5).

Saat diamankan, polisi mengamankan barang bukti 76 kantong plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 42,924 gram. Pemuda asal Omben, Kabupaten Sampang, Madura tersebut pun tak mengelak.

Dalam keterangan awal, IM mengakui jika semua barang bukti tersebut adalah miliknya. Polisi lalu membawa pelaku ke Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan kasus lebih lanjut.

Kepada penyidik, IM mengaku mendapatkan sabu dengan cara membeli dari pria inisial IS. "Dia mendapatkan dari IS didaerah Simolawang Surabaya dengan harga Rp 950.000 per gram," lanjutnya.

IM menjelaskan sabu dari IS diperoleh melalui pertemuan langsung (COD). Barang haram itu diantar ke kamar kosnya, sedangkan pembayaran dilakukan belakangan setelah seluruh sabu berhasil terjual.

"(Setelah membeli sabu dari IS) IM ini mengedarkan sabu kembali dengan harga Rp 100.000 per poket, dan sudah mengedarkan narkotika sejak bulan Februari 2026," terang AKBP Dodi.