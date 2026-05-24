Paspor Simpatik Hari Kebangkitan Nasional, Imigrasi Surabaya Layani 188 Pemohon Paspor pada Akhir Pekan

JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menyelenggarakan layanan Paspor Simpatik dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Unit Layanan Paspor (ULP) BG Junction Mall Surabaya, Sabtu (23/5). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk memberikan kemudahan akses layanan paspor bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan mengurus dokumen perjalanan pada hari kerja.

Pelayanan dimulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung dengan tertib serta lancar. Pemohon yang telah mendaftar melalui aplikasi M-Paspor menjalani tahapan pelayanan mulai dari verifikasi berkas, pengambilan foto dan biometrik, hingga wawancara.

Pada pelaksanaan Paspor Simpatik kali ini, Imigrasi Surabaya melayani 188 pemohon paspor. Antusiasme masyarakat menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap layanan keimigrasian yang fleksibel dan mudah dijangkau.

Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, RA Pandu Satryonegoro Ramahidayat, mengatakan bahwa layanan Paspor Simpatik merupakan bentuk komitmen Imigrasi dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.

“Paspor Simpatik kami hadirkan sebagai alternatif layanan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja. Melalui layanan ini, masyarakat tetap dapat mengurus paspor dengan nyaman pada akhir pekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan,” ujarnya.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya akan terus berupaya menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang mudah diakses, cepat, dan profesional guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian.

Sejalan dengan semangat “Imigrasi untuk Rakyat” yang terus digaungkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya berkomitmen untuk menghadirkan layanan keimigrasian yang semakin mudah diakses, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.