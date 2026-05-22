Legislator Dorong Penguatan Ekonomi Perempuan lewat KIP Jawara

JawaPos.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mendorong penguatan ekonomi melalui penyaluran program Kewirausahaan Inklusif Produktif Jawa Timur Sejahtera (KIP Jawara) bagi perempuan tangguh di Kota Surabaya.

”Kami melanjutkan inisiasi dan semangat positif Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui penyaluran KIP Jawara sebagai program pemberdayaan ekonomi inklusif bagi perempuan-perempuan tangguh di Kota Surabaya,” kata Cahyo Harjo Prakoso seperti dilansir dari Antara di Surabaya.

Cahyo Harjo Prakoso mengatakan, program KIP Jawara merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi inklusif yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program itu dijalankan bersama Dinas Sosial untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di tingkat kampung.

Dia menjelaskan, pada 2026 pihaknya kembali bersinergi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan jumlah penerima manfaat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

”Tahun ini ada sekitar 300 penerima manfaat. Kami berharap bantuan ini dipergunakan secara baik, penuh tanggung jawab, akuntabel, dan profesional sehingga benar-benar memberikan dampak positif bagi penerima maupun lingkungan sekitarnya,” ujar Cahyo Harjo Prakoso.

Menurut dia, penerima manfaat KIP Jawara tidak hanya didorong meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi perempuan lain di lingkungan tempat tinggal mereka. Pada 2027, target penerima manfaat diharapkan kembali meningkat.

Baca Juga:Gubernur Jatim Khofifah Lepas Kloter Terakhir Jamaah Haji Embarkasi Surabaya 2026

Cahyo menegaskan pembangunan ekonomi harus tumbuh dari bawah atau berbasis masyarakat agar mampu menciptakan dampak di lapangan.

”Kami ingin pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekadar angka, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat sampai di kampung-kampung Kota Surabaya,” tutur Cahyo Harjo Prakoso.