Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 22 Mei 2026 | 18.01 WIB

Legislator Dorong Penguatan Ekonomi Perempuan lewat KIP Jawara

Anggota DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso meninjau penyaluran KIP Jawara di Surabaya. (Istimewa) - Image

Anggota DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso meninjau penyaluran KIP Jawara di Surabaya. (Istimewa)

JawaPos.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mendorong penguatan ekonomi melalui penyaluran program Kewirausahaan Inklusif Produktif Jawa Timur Sejahtera (KIP Jawara) bagi perempuan tangguh di Kota Surabaya.

”Kami melanjutkan inisiasi dan semangat positif Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui penyaluran KIP Jawara sebagai program pemberdayaan ekonomi inklusif bagi perempuan-perempuan tangguh di Kota Surabaya,” kata Cahyo Harjo Prakoso seperti dilansir dari Antara di Surabaya.

Cahyo Harjo Prakoso mengatakan, program KIP Jawara merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi inklusif yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program itu dijalankan bersama Dinas Sosial untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di tingkat kampung.

Dia menjelaskan, pada 2026 pihaknya kembali bersinergi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan jumlah penerima manfaat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

”Tahun ini ada sekitar 300 penerima manfaat. Kami berharap bantuan ini dipergunakan secara baik, penuh tanggung jawab, akuntabel, dan profesional sehingga benar-benar memberikan dampak positif bagi penerima maupun lingkungan sekitarnya,” ujar Cahyo Harjo Prakoso.

Menurut dia, penerima manfaat KIP Jawara tidak hanya didorong meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi perempuan lain di lingkungan tempat tinggal mereka. Pada 2027, target penerima manfaat diharapkan kembali meningkat.

Cahyo menegaskan pembangunan ekonomi harus tumbuh dari bawah atau berbasis masyarakat agar mampu menciptakan dampak di lapangan.

”Kami ingin pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekadar angka, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat sampai di kampung-kampung Kota Surabaya,” tutur Cahyo Harjo Prakoso.

Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial Jawa Timur Wiwik mengatakan, program KIP Jawara telah menjangkau seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Program tersebut tidak hanya menyasar perempuan melalui Putri Jawara, tetapi juga laki-laki kepala keluarga melalui KPM Jawara sebagai pilar ekonomi keluarga.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Fokus Ubah Perilaku Warga, Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan Gagas Sekolah Sampah - Image
Surabaya Raya

Fokus Ubah Perilaku Warga, Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan Gagas Sekolah Sampah

Kamis, 21 Mei 2026 | 21.33 WIB

Alasan Sepele Anggota DPRD Jember Main Game Saat Rapat: Khawatir Sapi Virtual Kelaparan - Image
Berita Daerah

Alasan Sepele Anggota DPRD Jember Main Game Saat Rapat: Khawatir Sapi Virtual Kelaparan

Rabu, 20 Mei 2026 | 05.10 WIB

Ketua DPRD DKI, Perda Harus Berdampak Nyata bagi Lingkungan dan Ketahanan Keluarga Jakarta - Image
Jabodetabek

Ketua DPRD DKI, Perda Harus Berdampak Nyata bagi Lingkungan dan Ketahanan Keluarga Jakarta

Selasa, 19 Mei 2026 | 03.47 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong! - Image
1

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

4

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

5

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

6

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

7

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

8

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

9

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore