Legislator Dorong Penguatan Ekonomi Perempuan lewat KIP Jawara

Anggota DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso meninjau penyaluran KIP Jawara di Surabaya. (Istimewa)
JawaPos.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mendorong penguatan ekonomi melalui penyaluran program Kewirausahaan Inklusif Produktif Jawa Timur Sejahtera (KIP Jawara) bagi perempuan tangguh di Kota Surabaya.
”Kami melanjutkan inisiasi dan semangat positif Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui penyaluran KIP Jawara sebagai program pemberdayaan ekonomi inklusif bagi perempuan-perempuan tangguh di Kota Surabaya,” kata Cahyo Harjo Prakoso seperti dilansir dari Antara di Surabaya.
Cahyo Harjo Prakoso mengatakan, program KIP Jawara merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi inklusif yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program itu dijalankan bersama Dinas Sosial untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di tingkat kampung.
Dia menjelaskan, pada 2026 pihaknya kembali bersinergi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan jumlah penerima manfaat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
”Tahun ini ada sekitar 300 penerima manfaat. Kami berharap bantuan ini dipergunakan secara baik, penuh tanggung jawab, akuntabel, dan profesional sehingga benar-benar memberikan dampak positif bagi penerima maupun lingkungan sekitarnya,” ujar Cahyo Harjo Prakoso.
Menurut dia, penerima manfaat KIP Jawara tidak hanya didorong meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi perempuan lain di lingkungan tempat tinggal mereka. Pada 2027, target penerima manfaat diharapkan kembali meningkat.
Cahyo menegaskan pembangunan ekonomi harus tumbuh dari bawah atau berbasis masyarakat agar mampu menciptakan dampak di lapangan.
”Kami ingin pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekadar angka, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat sampai di kampung-kampung Kota Surabaya,” tutur Cahyo Harjo Prakoso.
Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial Jawa Timur Wiwik mengatakan, program KIP Jawara telah menjangkau seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Program tersebut tidak hanya menyasar perempuan melalui Putri Jawara, tetapi juga laki-laki kepala keluarga melalui KPM Jawara sebagai pilar ekonomi keluarga.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah