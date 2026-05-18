Waspada! BMKG Prediksi Banjir Rob Rendam Pesisir Surabaya Hingga 21 Mei 2026

Ilustrasi banjir rob. (Dokumentasi Jawa Pos)
JawaPos.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Pelabuhan Tanjung Perak memperingatkan potensi banjir rob di wilayah pesisir Surabaya selama enam hari, sejak 16 - 21 Mei 2026.
Terletak di wilayah pesisir utara laut Jawa dan persis di sebelah timur laut Madura, membuat Kota Surabaya tidak lepas dari bayang-bayang gelombang pasang air laut yang memicu terjadinya banjir rob.
Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Sutarno mengatakan bahwa banjir rob bulan Mei 2026 dipicu oleh pasang maksimum air laut akibat fenomena bulan baru.
"Pasang maksimum yang terjadi bisa mencapai 120-160 cm dari permukaan air laut. Pengaruh pasang air laut maksimum berdampak dengan munculnya genangan di daratan setinggi 10-40 cm,” tuturnya, Senin (18/5).
Wilayah yang diprediksi terdampak banjir rob meliputi kawasan Surabaya Barat (Kecamatan Benowo), Surabaya Utara (kawasan Pelabuhan dan Kecamatan Kenjeran), dan kawasan Surabaya Timur.
Selain Surabaya, banjir rob juga berpotensi terjadi di sejumlah daerah pesisir Jawa Timur, seperti Gresik, Lamongan, Tuban, Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo, Jember, hingga Banyuwangi.
Kemudian di wilayah Madura, banjir rob juga diperkirakan melanda Bangkalan Selatan, Kwanyar, Sukolilo, Sampang, kawasan sepanjang Selat Madura, hingga wilayah Kreseh.
BMKG Tanjung Perak menyebut banjir rob berpotensi di wilauah-wilayah tersebut mulai pagi hingga sing hari, pukul 09.00 - 12.00 WIB. Oleh karena itu, masyarakat pesisir diimbau untuk lebih waspada saat beraktivitas.
"Genangan air rob bisa mengganggu transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam dan perikanan, hingga kegiatan bongkar muat di Pelabuhan,” pungkas Sutarno.
