Novia Herawati
Minggu, 17 Mei 2026 | 19.11 WIB

Surabaya Shopping Festival 2026 Hadir Lagi, 15 Mal Tebar Diskon hingga 80 Persen!

Suasana di Mal Ciputra World, salah satu pusat perbelanjaan di Kota Surabaya yang ikut serta dalam Surabaya Shopping Festival 2026. (Riana Setiawan/Jawa Pos)

JawaPos.com - Momentum Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 semakin meriah dengan Surabaya Shopping Festival (SSF) 2026. Belasan mal menghadirkan promo cashback hingga diskon jumbo hingga 80 persen.

Sebagai informasi, rangkaian HJKS menjadi momen yang dinantikan masyarakat setiap bulan Mei. Selain promo belanja, event lain seperti parade Surabaya Vaganza dan festival rujak uleg turut memeriahkan.

Kabid Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudporapar) Surabaya Farah Andita Ramdhani, mengatakan bulan Mei adalah waktu terbaik untuk berbelanja di mal-mal yang ada di Kota Pahlawan.

Ia menyebut SSF menjadi agenda unggulan HJKS dengan melibatkan mal, hotel, restoran, dan UMKM lokal. Berbagai promo disiapkan untuk mendongkrak gairah wisata belanja di Surabaya.

“Kalau datang ke Surabaya selama bulan Mei, masyarakat tidak hanya menikmati festival, tetapi juga bisa berbelanja dengan banyak promo menarik di mal maupun pusat perbelanjaan,” tuturnya, Minggu (17/5).

Selama Surabaya Shopping Festival 2026 dilangsungkan, masyarakat bisa menikmati berbagai promo belanja dengan potongan harga hingga 80 persen di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya sepanjang Mei 2026.

Sebanyak 15 mal ikut berpartisipasi, di antaranya Ciputra World Surabaya, City of Tomorrow, Food Junction, Galaxy Mall, Grand City, ITC Surabaya, Pakuwon City Mall, Pakuwon Mall, Pasar Atom Mall, Pakuwon Trade Centre, Plaza Marina, Plaza Surabaya, Royal Plaza, Trans Icon Mall, dan Tunjungan Plaza.

“Selain promo besar-besaran, sejumlah mal juga menggelar night shopping, cashback, buy one get one free, lucky draw, event komunitas, hingga sport and wellness activity untuk menarik kunjungan wisatawan dan masyarakat selama HJKS berlangsung,” imbuh Farah.

