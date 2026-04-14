Strategi Belanja di Tengah Bulan: Ini 5 Tips Hemat Biar Nggak Terjebak Utang Konsumtif

JawaPos.com - Memasuki pertengahan bulan, banyak orang mulai mengerem pengeluaran karena saldo menipis sementara kebutuhan tetap berjalan. Kondisi ini sering memicu keputusan finansial yang kurang bijak, seperti berutang tanpa perhitungan.

Padahal, dengan strategi yang tepat, kebutuhan tetap bisa terpenuhi tanpa mengganggu kesehatan keuangan.

Berikut beberapa tips cerdas mengatur belanja di tengah bulan agar tetap hemat dan terkontrol:

1. Prioritaskan Kebutuhan, Bukan Keinginan Langkah pertama yang paling penting adalah memilah antara kebutuhan dan keinginan. Fokuskan pengeluaran pada kebutuhan utama seperti makanan, transportasi, dan tagihan rutin. Hindari pembelian impulsif, terutama dari promo yang terlihat menarik tapi tidak benar-benar dibutuhkan.

2. Gunakan Anggaran Harian atau Mingguan Membagi sisa uang menjadi anggaran harian atau mingguan bisa membantu mengontrol pengeluaran. Cara ini membuat Anda lebih disiplin dan menghindari pengeluaran besar sekaligus.

3. Manfaatkan Promo dengan Bijak Promo dan diskon bisa membantu menghemat, tetapi hanya jika digunakan dengan tepat. Pastikan promo yang dimanfaatkan memang untuk barang yang sudah direncanakan sebelumnya, bukan karena tergoda potongan harga.

4. Hindari Ketergantungan pada PayLater Layanan paylater atau cicilan memang memberikan kemudahan, tetapi tetap perlu digunakan secara hati-hati. Pastikan cicilan tidak melebihi kemampuan bayar, tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif berulang dan memiliki rencana pelunasan yang jelas.

Tanpa kontrol, fitur ini justru bisa menumpuk beban keuangan di bulan berikutnya.

5. Sisakan Dana Darurat Kecil Walau kondisi keuangan sedang ketat, usahakan tetap menyisihkan sedikit dana darurat. Ini penting untuk menghindari utang mendadak jika terjadi kebutuhan tak terduga.