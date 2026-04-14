Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
Rian Alfianto
14 April 2026, 16.37 WIB

Strategi Belanja di Tengah Bulan: Ini 5 Tips Hemat Biar Nggak Terjebak Utang Konsumtif

Ilustrasi paylater banyak digunakan untuk menutup kebutuhan di tengah bulan. Tapi harus bijak. (Istimewa).

JawaPos.com - Memasuki pertengahan bulan, banyak orang mulai mengerem pengeluaran karena saldo menipis sementara kebutuhan tetap berjalan. Kondisi ini sering memicu keputusan finansial yang kurang bijak, seperti berutang tanpa perhitungan.

Padahal, dengan strategi yang tepat, kebutuhan tetap bisa terpenuhi tanpa mengganggu kesehatan keuangan.
Berikut beberapa tips cerdas mengatur belanja di tengah bulan agar tetap hemat dan terkontrol:

1. Prioritaskan Kebutuhan, Bukan Keinginan

Langkah pertama yang paling penting adalah memilah antara kebutuhan dan keinginan. Fokuskan pengeluaran pada kebutuhan utama seperti makanan, transportasi, dan tagihan rutin. Hindari pembelian impulsif, terutama dari promo yang terlihat menarik tapi tidak benar-benar dibutuhkan.

2. Gunakan Anggaran Harian atau Mingguan

Membagi sisa uang menjadi anggaran harian atau mingguan bisa membantu mengontrol pengeluaran. Cara ini membuat Anda lebih disiplin dan menghindari pengeluaran besar sekaligus.

3. Manfaatkan Promo dengan Bijak

Promo dan diskon bisa membantu menghemat, tetapi hanya jika digunakan dengan tepat. Pastikan promo yang dimanfaatkan memang untuk barang yang sudah direncanakan sebelumnya, bukan karena tergoda potongan harga.

4. Hindari Ketergantungan pada PayLater

Layanan paylater atau cicilan memang memberikan kemudahan, tetapi tetap perlu digunakan secara hati-hati. Pastikan cicilan tidak melebihi kemampuan bayar, tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif berulang dan memiliki rencana pelunasan yang jelas.

Tanpa kontrol, fitur ini justru bisa menumpuk beban keuangan di bulan berikutnya.

5. Sisakan Dana Darurat Kecil

Walau kondisi keuangan sedang ketat, usahakan tetap menyisihkan sedikit dana darurat. Ini penting untuk menghindari utang mendadak jika terjadi kebutuhan tak terduga.

Peran Aplikasi Keuangan Digital

Sebagai tambahan, sejumlah aplikasi pembayaran digital kini menyediakan fitur yang bisa membantu pengguna mengatur pengeluaran lebih rapi, mulai dari pencatatan transaksi hingga opsi pembayaran fleksibel.

Editor: Sabik Aji Taufan
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore