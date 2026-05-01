Novia Herawati
Jumat, 1 Mei 2026 | 18.54 WIB

TKA Jadi Penentu Baru Jalur Prestasi SPMB 2026, Bobot 40 Persen

Ilustrasi pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik di SD Negeri Ketintang 1 Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com - Dinas Pendidikan Surabaya menetapkan Tes Kompetensi Akademik (TKA) sebagai penentu baru dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 jalur prestasi, dengan bobot 40 persen. 

Kepala Dispendik Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menjelaskan bahwa perubahan ini mengikuti arahan dari Kementerian Pendidikan untuk menjadikan TKA sebagai salah satu indikator mutu pendidikan. 

Skema ini menggantikan sistem lama yang hanya memakai nilai rapor sebagai indikator seleksi. Tahun ini, komposusunya nilai TKA SD untuk SPMB jalur prestasi yakni 40 persen, dan 60 persen sisanya dari bobot nilai rapor. 

“Dulu 100 persennya adalah nilai rapor, sekarang 60 persennya nilai rapor dan 40 persennya dari nilai TKA, itu yang akan kita ambil sebagai persentase atau poin untuk jalur prestasi di akademik,” ujarnya, Jumat (1/5).

Kepala Dispendik yang akrab disapa Febri itu menyebutkan, pelibatan TKA dalam seleksi SPMB ini bertujuan untuk memotivasi siswa serta memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai mutu pendidikan di Kota Surabaya.

Febri menjelaskan bahwa proporsi nilai TKA dalam jalur prestasi ditetapkan berdasarkan kajian bersama stakeholder pendidikan, dan dinilai ideal sesuai pertimbangan proses pembelajaran peserta didik di sekolah.

"Dengan skema ini, harapannya TKA bisa semakin menjadi gambaran mutu pendidikan kita semuanya. Saat ini TKA SD sudah selesai, tinggal menunggu hasilnya pada bulan depan," imbuhnya.

Febri menyampaikan bahwa pelaksanaan TKA jenjang SD dan SMP telah selesai, namun Dispendik masih melakukan pendataan ulang bagi siswa yang belum hadir agar bisa mengikuti TKA susulan.

Siswa yang berhalangan hadir sebelumnya, termasuk karena sakit, tetap diberi kesempatan mengikuti TKA susulan yang dijadwalkan pada 11 - 19 Mei mendatang sebagai bentuk pemerataan kesempatan.

Ia menyebut sekitar 60 siswa jenjang SMP akan mengikuti TKA susulan, sementara data peserta SD masih diperbarui untuk memastikan seluruh peserta terakomodasi dengan baik.

Editor: Bintang Pradewo
Artikel Terkait
Pendaftaran SPMB SMP di Gresik akan Pakai PIN seperti Level SMA, Hasil TKA Bisa untuk Jalur Prestasi - Image
Surabaya Raya

Pendaftaran SPMB SMP di Gresik akan Pakai PIN seperti Level SMA, Hasil TKA Bisa untuk Jalur Prestasi

Rabu, 15 April 2026 | 23.08 WIB

Imigrasi Biak Perketat Pengawasan Orang Asing di Sektor Pertambangan - Image
Berita Daerah

Imigrasi Biak Perketat Pengawasan Orang Asing di Sektor Pertambangan

Jumat, 10 April 2026 | 23.29 WIB

TKA Jenjang SMP Tidak Hanya untuk Siswa Sekolah Umum, Tapi juga Siswa SLB - Image
Pendidikan

TKA Jenjang SMP Tidak Hanya untuk Siswa Sekolah Umum, Tapi juga Siswa SLB

Rabu, 8 April 2026 | 13.29 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

3

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

4

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

7

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

8

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

9

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

10

11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam

