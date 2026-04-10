Imigrasi Biak Perketat Pengawasan Orang Asing di Sektor Pertambangan

JawaPos.com – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak menggelar operasi gabungan pengawasan orang asing di wilayah pertambangan Kampung Lagari, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Hasil pemeriksaan menunjukkan tiga perusahaan yang diawasi telah mematuhi ketentuan keimigrasian dan ketenagakerjaan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak, Whisnu Galih Priawan mengatakan, operasi ini melibatkan difokuskan pada pemeriksaan dokumen tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sektor pertambangan.

“Ini bagian dari upaya memastikan keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerja tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Whisnu dalam keterangan tertulisnya.

Untuk diketahui, pengawasan tenaga kerja asing memang menjadi perhatian pemerintah seiring meningkatnya investasi dan kebutuhan tenaga ahli di sektor strategis, termasuk pertambangan. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia terus meningkat seiring proyek hilirisasi industri dan investasi di berbagai daerah.

Secara nasional, jumlah TKA diperkirakan berada di kisaran 190.000 hingga 200.000 orang pada 2026, dengan dominasi sektor industri pengolahan, jasa, dan pertambangan yang membutuhkan keahlian khusus.

Pemerintah juga mewajibkan setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing memiliki izin resmi serta melakukan pelaporan kepada instansi terkait sebagai bagian dari pengawasan dan transfer teknologi kepada tenaga kerja lokal.

Karenanya, Whisnu menegaskan bahwa sinergi lintas instansi akan terus diperkuat untuk memastikan aktivitas orang asing di wilayah Nabire tetap terkendali dan sesuai aturan.