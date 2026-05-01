Rekayasa Lalu Lintas Surabaya Saat May Day 2026, Cek Titik Macet dan Jalur Alternatif 

JawaPos.com - Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati setiap tanggal 1 Mei, menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja. Mereka kompak turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya.

Di Surabaya, ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Nomor 110, Bubutan Surabaya pada Jumat (1/5).

Sehubungan dengan adanya aksi Hari Buruh, Satlantas Polrestabes Surabaya akan melaksanakan beberapa rekayasa dan pengalihan arus selama berlangsungnya kegiatan.

"Kami lakukan rekayasa arus lalu lintas di Kantor Gubernur Jatim dan DPRD Jatim, untuk di Grahadi Kami laksanakan secara situasional," ucap Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya, Jumat (1/4).

Melansir dari akun Instagram resmi Satlantas Polrestabes Surabaya @polantas_surabaya, berikut rekayasa lalu lintas saat May Day 2026:

1. Kendaraan dari Jalan Stasiun Kota yang menuju Jalan Pahlawan, akan dialihkan lewat Jalan Semut Madya Indah.

2. Kendaraan dari Jalan Veteran ke Jalan Pahlawan, akan dialihkan melalui Jalan Kebon Rojo dan Jalan Stasiun Kota.

2. Kendaraan dari Jalan Bubutan yang menuju Jalan Pahlawan dan Jalan Stasiun Kota, akan dialihkan ke Jalan Indrapura.