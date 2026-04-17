Modus SK ASN Palsu Gresik Terungkap, Chat Pejabat Jadi Senjata untuk Yakinkan Korban

JawaPos.com - Kasus dugaan penipuan berkedok SK pengangkatan ASN palsu di lingkungan Pemkab Gresik memasuki babak baru. Modus yang diduga digunakan Antoni alias AT untuk meyakinkan korban mulai terungkap.

Salah satu pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Gresik, Agus Priyono yang diduga terlibat dalam skandal tersebut, mengungkap para korban percaya setelah AT menunjukkan pesannya dengan pejabat.

Pesan tersebut menjadi senjata AT untuk menunjukkan kesan kedekatan antara dirinya dengan salah seorang pejabat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

"Kami melihat seolah ada kedekatan komunikasi antara Pak Anton dengan pihak BKPSDM melalui bukti chat yang ditunjukkan kepada saya," tutur Agus, dikutip dari Jawa Pos Radar Gresik pada Jumat (17/4).

Antoni alias AT diketahui merupakan seorang pecatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, yang kini tersandung kasus hukum. Riwayat tersebut membuat para korban tak menaruh curiga.

Baca Juga: Korban Kasus SK ASN Palsu di Pemkab Gresik Mulai Lapor Polisi

"Karena Pak Anton sendiri memang mantan pegawai di lingkungan Pemkab Gresik, kami jadi merasa yakin bahwa proses ini memiliki akses langsung," imbuhnya. Hal tersebut membuat Agus berani mengajak keluarga dan kerabatnya.

Ia mengaku telah menyetorkan dana sebesar Rp 500 juta untuk empat orang yang ia bawa, dengan tarif Rp 125 juta per orang. Menurut pengakuannya, transaksi dilakukan secara bertahap sejak 2025.

Mengenai mekanisme transaksi, Agus menyebutkan bahwa aliran dana tersebut tidak dilakukan secara langsung kepada pejabat yang dimaksud, melainkan melalui pihak keluarga tersangka.