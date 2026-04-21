Dinarsa Kurniawan
Rabu, 22 April 2026 | 04.12 WIB

Duo Gresik Juara Surabaya Domino Tournament 2026, Saifuddin-Erman Kantongi Rp 60 Juta

Penutupan Surabaya Domino Tournament 2026 berlangsung meriah di Grand City Convention Hall. Pasangan Saifuddin-Erman asal Gresik keluar sebagai juara. ,(Istimewa)

JawaPos.com-Surabaya Domino Tournament 2026 resmi ditutup dengan partai final penuh tensi tinggi di Grand City Convention Hall, Minggu (19/4). Pasangan Saifuddin-Erman asal Kabupaten Gresik tampil sebagai juara pertama setelah menundukkan duet Muslim-Arnas dari Makassar.

Turnamen berskala nasional yang berlangsung selama dua hari, 18–19 April 2026, ini menjadi salah satu ajang terbesar dalam kalender olahraga domino tanah air. Antusiasme peserta dan penonton menunjukkan bahwa domino kian berkembang sebagai olahraga strategi yang diminati lintas daerah.

Saifuddin-Erman yang mewakili Gardu 2 Gresik tampil konsisten sejak babak awal. Pada partai puncak, mereka menunjukkan ketenangan dan strategi matang untuk mengunci kemenangan atas Muslim-Arnas dalam duel yang berlangsung ketat hingga akhir.

Berkat kemenangan tersebut, Saifuddin-Erman berhak atas hadiah utama uang pembinaan sebesar Rp 60 juta. Sementara pasangan Muslim-Arnas sebagai runner-up membawa pulang Rp 40 juta.

Persaingan sengit juga terjadi dalam perebutan posisi ketiga. Pasangan Yusran-Mamat dari Kabupaten Malang berhasil mengamankan peringkat ketiga usai mengalahkan Herfandi-Hermansyah asal Kabupaten Soppeng. Juara ketiga memperoleh Rp 20 juta, sedangkan peringkat keempat mendapatkan Rp10 juta.

Ketua PB PORDI, Andi Jamaro Dulung, mengapresiasi seluruh peserta atas semangat dan sportivitas yang ditunjukkan sepanjang turnamen.

“Selamat kepada para juara Surabaya Domino Tournament 2026. Kegiatan ini jga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga domino di Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian series nasional hasil kolaborasi PB PORDI dengan Higgs Games Island. Ke depan, akan digelar delapan seri turnamen di berbagai kota di Indonesia.

Artikel Terkait
Pegawai WFH Absen Tiga Kali, Pemkab Bisa Hemat Rp 205 Juta Sebulan - Image
Surabaya Raya

Pegawai WFH Absen Tiga Kali, Pemkab Bisa Hemat Rp 205 Juta Sebulan

Minggu, 19 April 2026 | 23.13 WIB

Kekurangan 400 Guru, Pemkab Ingin Penataan Dulu Sebelum Rekrutmen - Image
Surabaya Raya

Kekurangan 400 Guru, Pemkab Ingin Penataan Dulu Sebelum Rekrutmen

Minggu, 19 April 2026 | 23.04 WIB

Pendaftaran SPMB SMP di Gresik akan Pakai PIN seperti Level SMA, Hasil TKA Bisa untuk Jalur Prestasi - Image
Surabaya Raya

Pendaftaran SPMB SMP di Gresik akan Pakai PIN seperti Level SMA, Hasil TKA Bisa untuk Jalur Prestasi

Rabu, 15 April 2026 | 23.08 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

3

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

4

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

5

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

6

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

7

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

8

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

9

Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos

10

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

