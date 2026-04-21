Duo Gresik Juara Surabaya Domino Tournament 2026, Saifuddin-Erman Kantongi Rp 60 Juta

JawaPos.com-Surabaya Domino Tournament 2026 resmi ditutup dengan partai final penuh tensi tinggi di Grand City Convention Hall, Minggu (19/4). Pasangan Saifuddin-Erman asal Kabupaten Gresik tampil sebagai juara pertama setelah menundukkan duet Muslim-Arnas dari Makassar.

Turnamen berskala nasional yang berlangsung selama dua hari, 18–19 April 2026, ini menjadi salah satu ajang terbesar dalam kalender olahraga domino tanah air. Antusiasme peserta dan penonton menunjukkan bahwa domino kian berkembang sebagai olahraga strategi yang diminati lintas daerah.

Saifuddin-Erman yang mewakili Gardu 2 Gresik tampil konsisten sejak babak awal. Pada partai puncak, mereka menunjukkan ketenangan dan strategi matang untuk mengunci kemenangan atas Muslim-Arnas dalam duel yang berlangsung ketat hingga akhir.

Berkat kemenangan tersebut, Saifuddin-Erman berhak atas hadiah utama uang pembinaan sebesar Rp 60 juta. Sementara pasangan Muslim-Arnas sebagai runner-up membawa pulang Rp 40 juta.

Persaingan sengit juga terjadi dalam perebutan posisi ketiga. Pasangan Yusran-Mamat dari Kabupaten Malang berhasil mengamankan peringkat ketiga usai mengalahkan Herfandi-Hermansyah asal Kabupaten Soppeng. Juara ketiga memperoleh Rp 20 juta, sedangkan peringkat keempat mendapatkan Rp10 juta.

Ketua PB PORDI, Andi Jamaro Dulung, mengapresiasi seluruh peserta atas semangat dan sportivitas yang ditunjukkan sepanjang turnamen.

“Selamat kepada para juara Surabaya Domino Tournament 2026. Kegiatan ini jga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga domino di Indonesia,” ujarnya.