Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Gunakan Foto Profil Kepala BKPSDM Gresik untuk Yakinkan Korban

Kasus dugaan penipuan rekrutmen ASN di lingkungan Pemkab Gresik, tengah menjadi sorotan masyarakat. (Dokumentasi Radar Gresik)
JawaPos.com–AG, salah satu terduga pelaku penipuan calon aparatur sipil negara (ASN), mengaku juga sebagai korban. Dia yakin bujuk rayu AN karena menunjukkan chat dengan orang yang mengaku pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM). Ternyata, profil dalam chat itu menggunakan foto Agung Endro Utomo, kepala BKPSDM.
Sebelumnya, dalam keterangannya, AG menjelaskan bahwa penyerahan SK dan transaksi itu dilakukan orang lain di lingkungan Pemkab Gresik.
Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Utomo mengatakan, sudah selesai memintai keterangan sembilan korban. Delapan di antaranya merupakan bawaan langsung dari AG.
”Ini berdasar pengakuan korban. Nah, sebulan terakhir ini AG intens komunikasi dengan korban terkait teknis penyerahan SK,” jelas Agung.
Terkait penyerahan SK yang dilakukan orang lain, Agung belum bisa memastikan apakah ada keterlibatan orang lain. Namun dari keterangan korban, jika pun ada, hanya kepanjangan tangan AG.
”Seperti nanti diambil di pegawai ini ketemu di sini, hari ini, jam segini,” jelas Agung.
Sementara itu, terkait chat AN dengan orang yang mengaku Kepala BKPSDM Gresik, Agung tidak menampik. Sebab saat laporan ke Polres Gresik, bukti chat itu ditunjukkan kepadanya.
”Tapi selama ini, boleh tanya kepada siapa saja yang punya kontak saya, tidak pernah menampilkan foto profil,” tandas Agung.
Agung menjelaskan, pengakuan korban terkait transaksi itu dilakukan oleh orang tua kepada AN. ”Ini AN juga berkomunikasi dengan korban, tapi hanya di awal-awal. Selanjutnya, intens komunikasi dilakukan AG,” ungkap Agung.
