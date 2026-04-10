Novia Herawati
11 April 2026, 05.23 WIB

Main Slot di Warkop, Pria di Surabaya Dipenjara 1 Tahun Gara-gara Deposit Rp 70 Ribu

Pria di Surabaya, Bobi Tri Waluyo Kote divonis 1 tahun penjara setelah terbukti bermain slot di warung kopi kawasan Asemrowo. (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Niat mencari keuntungan dari judi slot online, seorang pria di Surabaya justru berakhir di penjara setelah tertangkap bermain di warung kopi, dengan modal deposit hanya sebesar Rp 70 ribu.

Hakim Ketua, Nur Kholis mengatakan terdakwa Bobi Tri Waluyo Kote terbukti secara sah dan meyakinkan bermain judi online slot di salah satu warung kopi kawasan Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya.

“Terdakwa Boni Tri Waluyo Kote telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan bermain judi sebagaimana dakwaan penuntut umum,” ucapnya dalam ruang sidang PN Surabaya, Jumat (10/4).

Kasus bermula pada Rabu malam, 8 Oktober 2025, sekitar pukul 20.30 WIB. Terdakwa sedang nongkrong di salah satu warung kopi kawasan Jalan Raya Greges Barat, Kecamatan Asemrowo, Surabaya.

Di sana, ia menggunakan ponsel Oukitel hitam miliknya untuk mengakses situs judi online lewat Google Chrome, setelah sebelumnya melakukan deposit Rp 70 ribu menggunakan aplikasi DANA sebagai modal bermain.

Setelah berhasil masuk menggunakan akun ber-ID Btw721, terdakwa memilih permainan slot Mahjong Ways, yang dikenal luas dan cukup populer di kalangan pemain judi online di Indonesia saat ini.

Ia kemudian memasang taruhan Rp 400 per putaran dengan fitur putar otomatis sebanyak 30 kali. Permainan tersebut menawarkan peluang bonus besar jika simbol tertentu muncul dalam satu putaran.

“Terdakwa juga membeli (fitur) Scatter sesuai dengan harga nilai taruhan. Apabila Terdakwa mendapat kemenangan maka saldo di akun bertambah secara otomatis, begitu pun sebaliknya,” terang Kholis.

Tanpa disadari terdakwa, dua anggota Polsek Benowo telah lebih dulu memantau lokasi. Sekitar pukul 21.30 WIB, keduanya langsung mengamankan terdakwa yang masih fokus bermain slot di ponselnya.

