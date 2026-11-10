Tata Kelola Dipersoalkan, Anggota AFI Dorong KLB

JawaPos.com - Sejumlah klub Pro Futsal League (PFL) mendorong Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) gelar Konferensi Luar Biasa (KLB) untuk lakukan berbagai transformasi dalam induk cabang futsal Indonesia itu.

"Kami mendukung KLB karena ini merupakan keresahan yang sudah lama kami rasakan. Hal tersebut juga sudah berulang kali kami utarakan dan sampaikan," kata Asisten Manajer Bintang Timur Surabaya Andhika Amorinno dilansir dari Antara.

"Namun, selama tiga tahun kepengurusan ini, belum ada perubahan berarti, baik dari sisi tata kelola organisasi maupun kompetisi," kata Andhika Amorinno.

Selain Bintang Timur Surabaya, terdapat enam perwakilan klub lainnya yang hadir dalam konferensi pers tersebut yakni Blacksteel, Pangsuma FC, Halus FC, Proton, Cosmo, dan KLN.

Sedangkan tiga klub yang masuk PFL lainnya berhalangan hadir dalam agenda tersebut.

Andhika menyoroti bahwa saat ini AFI kerap teledor dalam menentukan jadwal kompetisi futsal dan terkesan membuat keputusan yang mendadak.

"Salah satu persoalannya adalah jadwal kompetisi yang sering kali baru keluar dua minggu hingga satu bulan sebelum pertandingan dimulai. Padahal, kami juga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan berbagai hal," kata Andhika.

"Situasi seperti ini terus berulang sejak kepengurusan yang baru berjalan. Karena itu, harapan kami adalah adanya perubahan agar futsal Indonesia bisa menjadi lebih baik," imbuh dia.