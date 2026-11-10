Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Selasa, 10 November 2026 | 13.22 WIB

Tata Kelola Dipersoalkan, Anggota AFI Dorong KLB

Sejumlah klub dan asosiasi futsal provinsi (AFP) desak Kongres Luar Biasa (KLB) Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) menyusul persoalan tata kelola organisasi, komunikasi, dan keberlanjutan kompetisi. (Fajar Satriyo/Antara) - Image

Sejumlah klub dan asosiasi futsal provinsi (AFP) desak Kongres Luar Biasa (KLB) Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) menyusul persoalan tata kelola organisasi, komunikasi, dan keberlanjutan kompetisi. (Fajar Satriyo/Antara)

JawaPos.com - Sejumlah klub Pro Futsal League (PFL) mendorong Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) gelar Konferensi Luar Biasa (KLB) untuk lakukan berbagai transformasi dalam induk cabang futsal Indonesia itu.

"Kami mendukung KLB karena ini merupakan keresahan yang sudah lama kami rasakan. Hal tersebut juga sudah berulang kali kami utarakan dan sampaikan," kata Asisten Manajer Bintang Timur Surabaya Andhika Amorinno dilansir dari Antara.

"Namun, selama tiga tahun kepengurusan ini, belum ada perubahan berarti, baik dari sisi tata kelola organisasi maupun kompetisi," kata Andhika Amorinno.

Selain Bintang Timur Surabaya, terdapat enam perwakilan klub lainnya yang hadir dalam konferensi pers tersebut yakni Blacksteel, Pangsuma FC, Halus FC, Proton, Cosmo, dan KLN.

Sedangkan tiga klub yang masuk PFL lainnya berhalangan hadir dalam agenda tersebut.

Andhika menyoroti bahwa saat ini AFI kerap teledor dalam menentukan jadwal kompetisi futsal dan terkesan membuat keputusan yang mendadak.

"Salah satu persoalannya adalah jadwal kompetisi yang sering kali baru keluar dua minggu hingga satu bulan sebelum pertandingan dimulai. Padahal, kami juga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan berbagai hal," kata Andhika.

"Situasi seperti ini terus berulang sejak kepengurusan yang baru berjalan. Karena itu, harapan kami adalah adanya perubahan agar futsal Indonesia bisa menjadi lebih baik," imbuh dia.

Andhika menilai bahwa perkembangan futsal Indonesia sebenarnya telah berjalan dengan bagus namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam tata kelola organisasi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
UPI Kawinkan Gelar Campus League Futsal, Regional Bandung Panas Sampai Detik Terakhir - Image
Sports

UPI Kawinkan Gelar Campus League Futsal, Regional Bandung Panas Sampai Detik Terakhir

Sabtu, 7 November 2026 | 23.29 WIB

UNY Sapu Bersih Gelar Juara Futsal Regional Yogyakarta - Image
Sports

UNY Sapu Bersih Gelar Juara Futsal Regional Yogyakarta

Rabu, 28 Oktober 2026 | 15.03 WIB

UNESA dan UM Berbagi Gelar Campus League Futsal Surabaya - Image
Sports

UNESA dan UM Berbagi Gelar Campus League Futsal Surabaya

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23.27 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore