UNY Sapu Bersih Gelar Juara Futsal Regional Yogyakarta

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) borong gelar juara sektor putra dan putri Campus League Futsal Regional Yogyakarta 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menyabet gelar juara sektor putra dan putri Campus League Futsal Regional Yogyakarta 2026.
Dua kemenangan atas Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada partai final di GOR Ki Bagoes Hadikoesoemo, Universitas Islam Indonesia (UII), Selasa (27/10), memastikan UNY melangkah ke fase The Nationals dengan modal apik.
Tim putri UNY lebih dulu memastikan gelar juara setelah menang tipis 1-0 atas UNNES.
Gol tunggal Khansa Naila Syakira pada menit keenam menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat.
Pelatih tim putri UNY Ghanda Farrell Ibrahim menyebut kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya.
Meski demikian, dia menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi sebelum menghadapi persaingan di tingkat nasional.
Dua di antaranya adalah peningkatan kondisi fisik pemain dan efektivitas penyelesaian akhir.
“Pertama, kemampuan fisik penting ditingkatkan lagi dengan menyeimbangkan kegiatan para student-athlete ketika kuliah. Kedua, efektivitas gol. Kadang kami menang tipis, kadang banyak skor. Di semifinal dan final regional, kami masih hemat gol,” ujar Ghanda.
Khansa mengakui Campus League menjadi kesempatan penting bagi atlet futsal putri di lingkungan perguruan tinggi.
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