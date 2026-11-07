UPI Kawinkan Gelar Campus League Futsal, Regional Bandung Panas Sampai Detik Terakhir

JawaPos.com - Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) borong gelar juara putra dan putri Campus League Futsal Regional Bandung 2026.

Event itu digelar 30 Oktober - 6 November di GOR ITB Sports Center, Jatinangor.

Di final putra, UPI menang dramatis 2-1 atas STKIP Pasundan.

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Di sektor putri, UPI tak terkalahkan, sapu bersih 6 laga dengan 18 poin, cetak 51 gol, cuma kebobolan 1.

Final Putra: Ketingggalan Dulu, Menang Kemudian Baru satu menit jalan, UPI sudah kebobolan.

Kapten STKIP Pasundan, Muhammad Yusup Muharam, intercept serangan UPI.

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Counter cepat. Umpan ke Muhammad Sutan Kemas yang berdiri bebas di mulut gawang. Gol. 1-0 untuk STKIP.

UPI kaget, tapi tidak panik. Peluang demi peluang dibuat.