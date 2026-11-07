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Penulis: Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 7 November 2026 | 23.29 WIB

UPI Kawinkan Gelar Campus League Futsal, Regional Bandung Panas Sampai Detik Terakhir

Tim Futsal UPI menang atas STKIP Pasundan 2-1 raih gelar Campus League Futsal Regional Bandung 2026. (Istimewa) - Image

Tim Futsal UPI menang atas STKIP Pasundan 2-1 raih gelar Campus League Futsal Regional Bandung 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) borong gelar juara putra dan putri Campus League Futsal Regional Bandung 2026.

Event itu digelar 30 Oktober - 6 November di GOR ITB Sports Center, Jatinangor.

Di final putra, UPI menang dramatis 2-1 atas STKIP Pasundan.

Di sektor putri, UPI tak terkalahkan, sapu bersih 6 laga dengan 18 poin, cetak 51 gol, cuma kebobolan 1.

Final Putra: Ketingggalan Dulu, Menang Kemudian

Baru satu menit jalan, UPI sudah kebobolan.

Kapten STKIP Pasundan, Muhammad Yusup Muharam, intercept serangan UPI.

Counter cepat. Umpan ke Muhammad Sutan Kemas yang berdiri bebas di mulut gawang. Gol. 1-0 untuk STKIP.

UPI kaget, tapi tidak panik. Peluang demi peluang dibuat.

Baru beberapa detik sebelum babak pertama habis, Fachry Tiftazani Taufik melepaskan sepakan mendatar dari flank kanan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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