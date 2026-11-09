Pertamax Turbo Teruji, Dukung Performa dan Prestasi Pembalap di Pertamina MRS 2026

JawaPos.com - Pertamax Turbo digunakan seluruh tim peserta Pertamina Mandalika Racing Series (Pertamina MRS) 2026. Bahan bakar beroktan RON 98 itu menjadi salah satu komponen pendukung performa motor yang berlaga di kompetisi balap nasional tersebut.

Penggunaan bahan bakar menjadi bagian penting dalam persiapan tim, bersama pengaturan mesin, suspensi, dan aspek teknis lainnya untuk memastikan motor mampu bekerja optimal di lintasan.

Pembalap Yamaha LFN HP969 Racing Team, Fahmi Basam, yang mengunci gelar Juara Umum kelas National Sport 150cc (NS150) Pertamina MRS 2026, mengaku tidak mengalami kendala selama menggunakan Pertamax Turbo.

"Selama balapan, saya menggunakan Pertamax Turbo, dan performanya oke," ujar Fahmi.

Menurut Fahmi, Pertamina MRS juga menjadi ajang penting untuk mempersiapkan diri menuju kompetisi yang lebih tinggi, termasuk kelas AP250 dalam Asia Road Racing Championship.

"Alhamdulillah sangat membantu saya dan tim untuk melakukan persiapan Asia Road Racing Championship, karena di sini kami sekaligus bisa melakukan setup motor, mesin, suspensi, dan lainnya," ungkapnya.

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Pengalaman serupa disampaikan mekanik Tim Yamaha NitiRacing DRS35 Pikoli Dynavolt, Edwin. Ia mengatakan penggunaan Pertamax Turbo selama kompetisi berjalan tanpa kendala berarti.

"Pertamax Turbo kami gunakan untuk balapan dan sejauh ini aman, tidak ada kendala. Dari sisi oktan juga bisa dibilang konsisten. Untuk tarikan motor tidak ada masalah, tinggal bagaimana kami menyesuaikan setting dan tuning mesin agar performanya optimal," jelas Edwin.

Ia menambahkan, pengaturan dan tuning mesin menjadi pekerjaan penting tim mekanik untuk menyesuaikan karakter kendaraan dengan kebutuhan pembalap di lintasan.