SEA Games 2027 Disorot, Nasib Atlet Indonesia Jadi Perhatian

Ketua Persambi Krisna Bayu (tiga dari kiri) siap menggelar Youth and Junior World Sambo Championship 2025. (istimewa)
JawaPos.com - SEA Games 2027 menuai sorotan setelah sejumlah cabang olahraga (cabor) unggul Indonesia dipastikan tidak masuk dalam daftar pertandingan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keadilan bagi atlet.
Olypiam judo Krisna Bayu menjadi salah satu pihak yang menyoroti persoalan tersebut. Menurut dia, pencoretan sejumlah cabor dan pengurangan nomor pertandingan bukan sekadar persoalan peluang meraih medali, melainkan juga menyangkut masa depan olahraga serta martabat negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Sambo Indonesia (PP Persambi) sekaligus Komite Eksekutif NOC Indonesia itu mempertanyakan kebijakan perubahan program pertandingan setiap kali negara tuan rumah berganti. Ia menilai, kepentingan seluruh negara peserta semestinya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan cabor dan nomor yang dipertandingkan.
"SEA Games dibangun untuk persahabatan, solidaritas, persaingan sehat, dan semangat fair play. Bukan untuk menjadi panggung yang lebih menguntungkan kepentingan tuan rumah," ujar Krisna dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/11/2026).
Krisna menegaskan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian lebih serius, terutama terkait tanggung jawab Malaysia sebagai tuan rumah dan keputusan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEAGF). Sebab, perubahan program pertandingan dinilai dapat berdampak langsung terhadap persiapan dan kesempatan atlet dari negara peserta.
Ia juga mempertanyakan langkah yang seharusnya diambil Indonesia dalam menyikapi situasi tersebut. Bahkan, Krisna mengangkat opsi boikot sekaligus mendorong adanya reformasi besar-besaran di tubuh SEAGF.
"Apakah Indonesia perlu mengambil sikap tegas? Apakah boikot menjadi pilihan? Ataukah sudah waktunya SEAGF melakukan reformasi besar-besaran?" ujar dia.
Sebelumnya, NOC Indonesia juga telah menyoroti pencoretan sejumlah cabor unggulan yang berpotensi merugikan kontingen Merah Putih. Beberapa di antaranya adalah panjat tebing, dayung, dan voli pantai yang selama ini menjadi andalan Indonesia dalam perolehan medali.
Tak hanya itu, nomor beregu putra dan putri cabang olahraga bulu tangkis juga dipastikan tidak dipertandingkan pada SEA Games 2027. Keputusan tersebut tentu menjadi perhatian mengingat Indonesia memiliki tradisi dan prestasi kuat di sejumlah cabor yang terdampak.
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