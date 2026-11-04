SEA Games 2027: Voli Pantai dan Panjat Tebing Dicoret, Peluang Emas Indonesia Terancam

JawaPos.com – Cabang olahraga (cabor) yang berpotensi menyumbang medali emas bagi kontingen Indonesia tak akan dipertandingkan di SEA Games Malaysia 2027. Di antaranya voli pantai dan panjat tebing. Pencoretan itu sudah disahkan Federasi SEA Games (SEAGF) di Malaysia.

Komite Eksekutif SEAGF telah menyetujui 473 nomor pertandingan dari 43 cabor pada 30 Oktober 2026. Dari 43 cabor itu, tidak ada voli pantai dan panjat tebing. Keputusan itu menjadi pukulan bagi Indonesia.

Sebab, kedua cabor memiliki rekam jejak prestasi yang kuat di level regional. Bahkan, menjadi penyumbang medali emas pada SEA Games 2025 di Thailand.

Di voli pantai, Indonesia memiliki tradisi emas yang panjang. Tim putra Merah Putih sukses mengalahkan tuan rumah Thailand melalui pertandingan golden match pada SEA Games 2025.

Kemenangan tersebut sekaligus memperpanjang catatan Indonesia yang selalu meraih emas nomor putra sejak voli pantai pertama kali dipertandingkan pada SEA Games 2003.

Kepala Seksi Voli Pantai Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) Slamet Mulyanto menyayangkan keputusan SEAGF. Menurut dia, capaian yang telah diraih voli pantai Indonesia seharusnya mendapatkan ruang untuk terus berkembang.

"Voli pantai Indonesia memiliki prestasi yang patut diberi ruang untuk dipertahankan dan ditingkatkan," ujar Slamet kemarin.

Tidak hanya voli pantai. Panjat tebing juga memiliki catatan prestasi yang menjanjikan. Pada SEA Games 2011 di Palembang-Jakarta, Indonesia mampu meraih sembilan medali emas dari 10 nomor yang dilombakan.

Dominasi tersebut berlanjut pada SEA Games 2025 di Thailand. Kontingen Merah Putih mengoleksi empat medali emas dan tiga perak dari enam nomor pertandingan. Raihan itu semakin istimewa karena seluruh emas diraih atlet-atlet muda.