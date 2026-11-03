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Penulis: Andika Rachmansyah
Rabu, 4 November 2026 | 06.26 WIB

Indonesia Kembali Merugi, Voli Pantai Dihapus dari SEA Games 2027

Ilustrasi voli pantai. (Antara) - Image

Ilustrasi voli pantai. (Antara)

JawaPos.com - Indonesia kembali kehilangan peluang untuk mempertahankan prestasi di SEA Games 2027 Malaysia.

Kali ini, cabang olahraga (cabor) voli pantai dipastikan tidak dipertandingkan dalam ajang tersebut, meski Indonesia berstatus juara bertahan nomor putra.

Kepastian itu diketahui setelah Komite Eksekutif Federasi SEA Games (SEAGF) menyetujui 473 nomor pertandingan dari 43 cabang olahraga untuk SEA Games Malaysia 2027.

Dalam daftar final yang disahkan pada 30 Oktober 2026 tersebut, voli pantai tidak tercantum sebagai salah satu cabor yang dipertandingkan.

Keputusan tersebut disayangkan Kepala Seksi Voli Pantai Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) Slamet Mulyanto.

Menurut dia, voli pantai Indonesia memiliki prestasi yang masih layak dipertahankan dan dikembangkan.

"Voli pantai Indonesia memiliki prestasi yang patut diberi ruang untuk dipertahankan dan ditingkatkan," ujar Slamet dalam keterangannya, Selasa (3/11). 

Pada SEA Games 2025, tim voli pantai putra Indonesia berhasil membawa pulang medali emas setelah mengalahkan tuan rumah Thailand melalui pertandingan golden match.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang dominasi Indonesia yang selalu meraih emas nomor putra sejak voli pantai pertama kali dipertandingkan pada SEA Games 2003.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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