Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Penulis: Taufiq Ardyansyah
Jumat, 6 November 2026 | 12.58 WIB

MilkLife Kickers Petik Pelajaran di Hari Pertama Singa Cup 2026

MilkLife Kickers tampil di Singa Cup 2026 yang digelar Lion City Sailors. (Istimewa) - Image

MilkLife Kickers tampil di Singa Cup 2026 yang digelar Lion City Sailors. (Istimewa)

JawaPos.com - MilkLife Kickers mengawali kiprah di Singa Cup 2026 dengan hasil beragam. Tim asuhan Timo Scheunemann itu meraih kemenangan telak 13-0 atas wakil Australia, South Coast Baptist College, sebelum takluk 0-1 dari tuan rumah Lion City Sailors.

Dua pertandingan tersebut berlangsung di The Arena, Woodleigh, Singapura, Kamis (5/11).

Hasil tersebut menjadi modal sekaligus evaluasi bagi MilkLife Kickers yang tampil di kategori Girls U14.

Meski sukses mencetak 13 gol pada laga pertama, mereka gagal melanjutkan tren positif saat menghadapi Lion City Sailors.

Kemenangan besar atas South Coast Baptist College diwarnai penampilan impresif Albianca Raula dan Garneta F. Imelda. Keduanya sama-sama mencetak hattrick.

Garneta membukukan gol pada menit ke-10, 12, dan 31. Sementara itu, Albianca mencatatkan gol pada menit ke-14, 15, dan 28.

Anisa T. Sholica turut menyumbangkan dua gol pada menit ke-18 dan 46. Lima gol lainnya dicetak Askara S. Fahilah (37’), Rere Z. Farza (41’), Ananda N. D. Berlian (43’), Riyanti S. Suryani (44’), dan Giada Soebianto (45’).

Namun, dominasi tersebut tidak berlanjut pada pertandingan kedua.

Menghadapi Lion City Sailors, MilkLife Kickers kesulitan menembus pertahanan lawan yang tampil disiplin. Duel perebutan bola berlangsung ketat di berbagai area lapangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
MilkLife Strikers Juara Singa Cup 2026, Locita Waranggani Raih MVP - Image
Sports

MilkLife Strikers Juara Singa Cup 2026, Locita Waranggani Raih MVP

Rabu, 4 November 2026 | 18.28 WIB

MLSC 2026: SDN Manukan Kulon Pertahankan Gelar, Bandung Punya Juara Baru - Image
Sepak Bola Indonesia

MLSC 2026: SDN Manukan Kulon Pertahankan Gelar, Bandung Punya Juara Baru

Selasa, 3 November 2026 | 02.43 WIB

MLSC Jakarta Raya Hadirkan Juara Baru, Muhammadiyah Sapen Masih Dominasi KU-12 di Yogyakarta - Image
Sports

MLSC Jakarta Raya Hadirkan Juara Baru, Muhammadiyah Sapen Masih Dominasi KU-12 di Yogyakarta

Senin, 21 September 2026 | 14.43 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore