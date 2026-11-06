MilkLife Kickers Petik Pelajaran di Hari Pertama Singa Cup 2026

MilkLife Kickers tampil di Singa Cup 2026 yang digelar Lion City Sailors. (Istimewa)
JawaPos.com - MilkLife Kickers mengawali kiprah di Singa Cup 2026 dengan hasil beragam. Tim asuhan Timo Scheunemann itu meraih kemenangan telak 13-0 atas wakil Australia, South Coast Baptist College, sebelum takluk 0-1 dari tuan rumah Lion City Sailors.
Dua pertandingan tersebut berlangsung di The Arena, Woodleigh, Singapura, Kamis (5/11).
Hasil tersebut menjadi modal sekaligus evaluasi bagi MilkLife Kickers yang tampil di kategori Girls U14.
Meski sukses mencetak 13 gol pada laga pertama, mereka gagal melanjutkan tren positif saat menghadapi Lion City Sailors.
Kemenangan besar atas South Coast Baptist College diwarnai penampilan impresif Albianca Raula dan Garneta F. Imelda. Keduanya sama-sama mencetak hattrick.
Garneta membukukan gol pada menit ke-10, 12, dan 31. Sementara itu, Albianca mencatatkan gol pada menit ke-14, 15, dan 28.
Anisa T. Sholica turut menyumbangkan dua gol pada menit ke-18 dan 46. Lima gol lainnya dicetak Askara S. Fahilah (37’), Rere Z. Farza (41’), Ananda N. D. Berlian (43’), Riyanti S. Suryani (44’), dan Giada Soebianto (45’).
Namun, dominasi tersebut tidak berlanjut pada pertandingan kedua.
Menghadapi Lion City Sailors, MilkLife Kickers kesulitan menembus pertahanan lawan yang tampil disiplin. Duel perebutan bola berlangsung ketat di berbagai area lapangan.
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