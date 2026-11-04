MilkLife Strikers Juara Singa Cup 2026, Locita Waranggani Raih MVP

JawaPos.com - MilkLife Strikers sukses menjuarai Singa Cup 2026 kategori Girls U-12.

Tim sepak bola putri Indonesia itu mengalahkan Selangor FC Academy A (Malaysia) dengan skor 2-1 pada partai final di The Rainforest Hub, Singapura, Selasa (3/11).

Gelar tersebut sekaligus menjadi ajang penebusan setelah sehari sebelumnya MilkLife Strikers kalah 0-1 dari lawan yang sama.

Pelatih MilkLife Strikers Jacksen F. Tiago mengapresiasi mentalitas para pemain yang mampu bangkit setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

Menurut dia, anak asuhnya menunjukkan respons positif dengan menjaga fokus dan mendominasi penguasaan bola di partai final.

”Saya salut dengan penampilan para pemain hari ini. Kekalahan kemarin tidak terlalu memengaruhi mental mereka. Terbukti hari ini mereka bisa tetap fokus dan tampil dominan dalam penguasaan bola,” ujar Jacksen.

Dia juga mengaku puas dengan perkembangan para pemain sepanjang turnamen.

Tidak hanya menunjukkan mental juara di atas lapangan, para pemain dinilai mampu menjaga sikap positif di luar pertandingan.