Carlos Alcaraz Percaya Diri Hadapi Paris Masters Usai Pulih dan Menjuarai Turnamen Wina

Carlos Alcaraz (Bein Sports)
JawaPos.com – Carlos Alcaraz tiba di Paris Masters dengan kondisi fisik dan mental yang segar setelah menjuarai turnamen Wina.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (3/11), Petenis asal Spanyol itu mengaku telah kembali ke performa terbaiknya setelah menjalani pemulihan panjang akibat cedera pergelangan tangan yang membuatnya absen selama empat bulan.
Alcaraz kini bertekad memanfaatkan kebugarannya untuk menghadapi turnamen Masters 1.000 di Paris, yang akan menjadi salah satu tantangan terakhirnya pada musim ini.
Alcaraz mengatakan proses pemulihan cedera sempat membuatnya meragukan kemampuan untuk kembali ke level tertinggi.
Namun, dukungan tim profesional dan keberhasilannya meraih gelar di Wina membuatnya semakin yakin bahwa kondisinya telah pulih sepenuhnya.
Gelar di Wina menjadi trofi keempatnya musim ini, sekaligus modal penting untuk menghadapi Paris Masters setelah sebelumnya melewatkan Roland Garros dan Wimbledon serta mencapai perempat final US Open.
Meski datang dengan kepercayaan diri tinggi, Alcaraz belum pernah menjuarai Paris Masters dan pencapaian terbaiknya di turnamen tersebut adalah perempat final pada 2022.
Alcaraz berharap dapat memperbaiki catatan itu sekaligus menjaga peluang meraih gelar Masters 1.000 dalam lima musim berturut-turut.
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