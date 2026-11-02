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Penulis: Risma Azzah Fatin
Selasa, 3 November 2026 | 03.55 WIB

Carlos Alcaraz Juara Vienna Open 2026 Setelah Tundukkan Alex de Minaur

Carlos Alcaraz (Flashscore) - Image

Carlos Alcaraz (Flashscore)

JawaPos.com – Carlos Alcaraz berhasil mengalahkan Alex de Minaur dengan skor 6-1, 6-4 untuk menjuarai Vienna Open.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (2/10), Kemenangan tersebut mengantarkan petenis Spanyol itu meraih gelar keempat sepanjang musim 2026 dan gelar ke-28 dalam karier profesionalnya.

Alcaraz juga memperpanjang catatan kemenangan beruntunnya di turnamen ATP 500 menjadi 26 pertandingan.

Petenis berusia 23 tahun itu tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mematahkan servis De Minaur pada gim pertama.

Alcaraz terus menekan hingga unggul dua break dan menutup set pertama dengan skor telak 6-1, setelah memanfaatkan bola-bola pendek serta memaksa lawannya melakukan kesalahan.

Meski De Minaur meningkatkan perlawanan pada set kedua, Alcaraz tetap mampu menjaga kendali permainan dan memastikan kemenangan dalam waktu 97 menit.

Gelar di Wina melengkapi keberhasilan Alcaraz di Doha dan Tokyo, sekaligus mempertahankan rekor sempurnanya dengan 16 kemenangan tanpa kekalahan di ajang ATP 500 sepanjang 2026.

Alcaraz juga menyelesaikan turnamen tanpa kehilangan satu set pun dalam lima pertandingan. 

Alcaraz selanjutnya akan tampil di Paris Masters dengan kepercayaan diri tinggi setelah memastikan tempat di ATP Finals, sedangkan De Minaur akan melanjutkan perjuangannya untuk lolos ke turnamen penutup musim tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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