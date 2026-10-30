Carlos Alcaraz Amankan Tiket Perempat Final Erste Bank Open Usai Tekuk Nikoloz Basilashvili

JawaPos.com – Carlos Alcaraz berhasil mengamankan tiket perempat final Erste Bank Open 2026 setelah mengalahkan Nikoloz Basilashvili pada babak kedua di Wina.

Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Jum'at (30/10), Petenis asal Spanyol tersebut menang melalui pertarungan dua set dengan skor 6-1 dan 7-6(11) dalam pertandingan yang berlangsung selama satu jam 41 menit.

Alcaraz harus bekerja keras pada set kedua setelah Basilashvili bangkit dan memberikan perlawanan sengit hingga memaksanya melewati babak tie-break.

Alcaraz sempat mendominasi pertandingan dengan merebut tujuh gim berturut-turut sejak kedudukan 1-1 pada set pertama.

Namun, Basilashvili meningkatkan permainannya pada set kedua dan berhasil memaksakan tie-break setelah merebut kembali keunggulan yang sempat dimiliki Alcaraz.

Dalam situasi krusial tersebut, petenis peringkat ketiga dunia itu sukses menyelamatkan empat set point sebelum akhirnya mengonversi kesempatan keempatnya untuk memastikan kemenangan.

Hasil tersebut mengantarkan Alcaraz ke perempat final ke-60 sepanjang kariernya di level tur ATP sekaligus memperpanjang catatan kemenangan beruntunnya menjadi 23 pertandingan pada turnamen kategori ATP 500.