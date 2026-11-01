Wali Kota Depok Supian Suri Apresiasi Depok Kids Run Festival 2026, Berharap Jadi Agenda Tahunan

JawaPos.com - Wali Kota Depok, Supian Suri, mengapresiasi penyelenggaraan Depok Kids Run Festival (DKRF) 2026 yang berlangsung di Depok Open Space, Balai Kota Depok, Minggu (1/11/2026). Ia berharap festival olahraga keluarga tersebut dapat menjadi agenda tahunan.

DKRF 2026 menjadi festival olahraga keluarga perdana yang digelar di Kota Depok. Ajang ini menghadirkan dua kategori perlombaan, yakni Family Run sejauh 2,5 kilometer dan Kids Dash dengan jarak 40 meter yang diperuntukkan bagi siswa kelas 1 hingga 6 sekolah dasar (SD).

Rangkaian kegiatan diawali dengan Family Run pada pukul 06.00 WIB. Dalam kategori ini, anak-anak berlari bersama orang tua mereka sehingga olahraga menjadi kesempatan untuk membangun kebersamaan sekaligus menanamkan pola hidup sehat sejak dini.

Setelah Family Run, keseruan berlanjut melalui kategori Kids Dash yang melibatkan para pelari cilik. Mereka beradu kecepatan di lintasan sepanjang 40 meter di kawasan Depok Open Space.

Supian Suri yang hadir langsung untuk melepas para peserta memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan DKRF 2026. Dia menilai DKRF 2026 menghadirkan konsep kegiatan positif yang tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga menanamkan semangat hidup sehat kepada anak-anak.

“Ini satu acara yang berbeda. Tujuannya sama, bagaimana warga Indonesia sehat, keluarga sehat, dan ini luar biasa menularkan ke anak-anaknya,” kata Supian Suri kepada JawaPos.com, Minggu (1/11/2026).

“Apresiasi yang luar biasa buat kami atas nama Pemerintah Kota Depok. Dan terima kasih buat seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, Supian berharap DKRF tidak hanya menjadi kegiatan satu kali, tetapi dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan. Dia ingin festival tersebut menjadi agenda rutin yang mampu menarik lebih banyak keluarga untuk berpartisipasi pada tahun-tahun mendatang.

“Mudah-mudahan tahun depan ini menjadi kegiatan yang rutin. Saya berharap, kegiatan bagus ini jangan cuma sekali, tapi kalau bisa rutin minimal setahun sekali kita adakan sehingga akan lebih banyak lagi keluarga yang bisa ikut berpartisipasi,” tutur dia.