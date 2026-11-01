Wali Kota Depok Supian Suri Apresiasi Depok Kids Run Festival 2026, Berharap Jadi Agenda Tahunan

Wali Kota Depok, Supian Suri, melepas peserta Depok Kids Run Festival 2026 pada kategori Family Run 2,5 Kilometer di Depok Open Space, Balai Kota Depok, Minggu (1/11/2026). (Muhammad Hafizh/JawaPos.com)
JawaPos.com - Wali Kota Depok, Supian Suri, mengapresiasi penyelenggaraan Depok Kids Run Festival (DKRF) 2026 yang berlangsung di Depok Open Space, Balai Kota Depok, Minggu (1/11/2026). Ia berharap festival olahraga keluarga tersebut dapat menjadi agenda tahunan.
DKRF 2026 menjadi festival olahraga keluarga perdana yang digelar di Kota Depok. Ajang ini menghadirkan dua kategori perlombaan, yakni Family Run sejauh 2,5 kilometer dan Kids Dash dengan jarak 40 meter yang diperuntukkan bagi siswa kelas 1 hingga 6 sekolah dasar (SD).
Rangkaian kegiatan diawali dengan Family Run pada pukul 06.00 WIB. Dalam kategori ini, anak-anak berlari bersama orang tua mereka sehingga olahraga menjadi kesempatan untuk membangun kebersamaan sekaligus menanamkan pola hidup sehat sejak dini.
Setelah Family Run, keseruan berlanjut melalui kategori Kids Dash yang melibatkan para pelari cilik. Mereka beradu kecepatan di lintasan sepanjang 40 meter di kawasan Depok Open Space.
Supian Suri yang hadir langsung untuk melepas para peserta memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan DKRF 2026. Dia menilai DKRF 2026 menghadirkan konsep kegiatan positif yang tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga menanamkan semangat hidup sehat kepada anak-anak.
“Ini satu acara yang berbeda. Tujuannya sama, bagaimana warga Indonesia sehat, keluarga sehat, dan ini luar biasa menularkan ke anak-anaknya,” kata Supian Suri kepada JawaPos.com, Minggu (1/11/2026).
“Apresiasi yang luar biasa buat kami atas nama Pemerintah Kota Depok. Dan terima kasih buat seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini,” sambungnya.
Lebih lanjut, Supian berharap DKRF tidak hanya menjadi kegiatan satu kali, tetapi dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan. Dia ingin festival tersebut menjadi agenda rutin yang mampu menarik lebih banyak keluarga untuk berpartisipasi pada tahun-tahun mendatang.
“Mudah-mudahan tahun depan ini menjadi kegiatan yang rutin. Saya berharap, kegiatan bagus ini jangan cuma sekali, tapi kalau bisa rutin minimal setahun sekali kita adakan sehingga akan lebih banyak lagi keluarga yang bisa ikut berpartisipasi,” tutur dia.
Supian Suri juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti Depok Kids Run Festival 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga dan menggerakkan perekonomian daerah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022