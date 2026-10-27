Dewa United Lumat Satya Wacana 63-44 di IBL All Indonesian

JawaPos.com - Dewa United Banten melumat Satya Wacana Salatiga dengan skor 63-44 dalam pertandingan penyisihan Grup B Indonesian Basketball League (IBL) All Indonesian 2026 di GOR Laga Tangkas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Berdasarkan statistik penyelenggara, Dewa United yang dikomandoi Yurifan Hosen langsung mengambil inisiatif permainan sejak kuarter pertama. Tim tersebut mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan menutup 10 menit awal dengan keunggulan 17-12 kontra Satya Wacana.

Memasuki kuarter kedua, Erick ibrahim Junior dkk semakin memperlebar jarak melalui permainan yang lebih efektif. Mereka menambah 18 poin, sedangkan Satya Wacana hanya mampu mencetak 11 poin. Hasil tersebut membuat klub berjuluk Anak Dewa unggul 35-23 hingga akhir paruh pertama.

Selepas jeda, Dewa United tetap menjaga konsistensi permainan. Mereka kembali mengungguli Satya Wacana yang dilatih Jerry Lolowang saat kuarter ketiga, dengan tambahan 12 poin berbanding 10 angka. Keunggulan tersebut membawa Dewa United memasuki kuarter penentuan dengan skor 47-33.

Pada kuarter keempat atau terakhir, Dewa United tidak memberikan kesempatan kepada Satya Wacana untuk mengejar ketertinggalan. Mereka mencetak 16 poin, sementara lawannya hanya menghasilkan 11 poin sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Dewa United 63-44.

Radithyo Wibowo menjadi pencetak angka terbanyak bagi Dewa United dengan 14 poin, sedangkan Satya Wacana mengandalkan kontribusi sembilan poin dari Kevin Immanuel Sihombing.

Hasil tersebut memperpanjang catatan positif Dewa United dalam persaingan Grup B. Sebelumnya, mereka juga berhasil mengalahkan Pelita Jaya Basketball Jakarta dengan skor 61-59 pada pertandingan pembuka, Sabtu (24/10). Kemudian mereka juga menundukkan Hangtuah JG Liem dengan skor 66-57, Minggu (25/10).

Melalui kemenangan melawan Satya Wacana Salatiga, Dewa United Banten semakin memperkuat posisinya dalam persaingan menuju babak semifinal. Mereka dijadwalkan menghadapi Kesatria Bengawan Solo, pada Kamis (29/10) dalam pertandingan terakhir fase penyisihan Grup B.