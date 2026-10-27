Pelita Jaya Kalahkan Hangtuah 81-49 di IBL All Indonesian 2026

JawaPos.com - Pelita Jaya Jakarta mengalahkan Hangtuah JG Liem Jakarta dengan skor 81-49 pada pertandingan penyisihan Grup B IBL All Indonesian 2026 di GOR Laga Tangkas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Berdasarkan statistik pertandingan yang dilaporkan penyelenggara, Pelita Jaya langsung menekan pertahanan Hangtuah sejak kuarter pertama.

Tim asuhan Johannis Winar atau Coach Ahang itu mendominasi permainan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 22-11.

Memasuki kuarter kedua, Pelita Jaya yang diperkuat Muhamad Arighi mendapat perlawanan lebih ketat dari tim asuhan Yohanes Kristian.

Pelita Jaya menambah 15 poin, sedangkan Hangtuah mencetak 14 poin sehingga paruh pertama berakhir dengan skor 37-25.

Selepas jeda, Pelita Jaya kembali memperlebar keunggulan dengan memanfaatkan celah pertahanan Hangtuah, terutama di area dekat ring.

Pelita Jaya mencetak 21 poin pada kuarter ketiga, sementara Hangtuah hanya menambah 10 poin. Kuarter tersebut berakhir dengan keunggulan Pelita Jaya 58-35.

Pada kuarter terakhir, Pelita Jaya mempertahankan dominasinya dengan menambah 23 poin, sedangkan Hangtuah mencetak 14 poin.