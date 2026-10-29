Pelita Jaya Kalahkan Satya Wacana 72-55 di IBL All Indonesian 2026

Pebasket Satya Wacana Salatiga Rendy Wijaya (tengah) berusaha memasukkan bola yang diadang pebasket dua pebasket Pelita Jaya Basketball Jakarta I Made Duta Wahyundara (kanan) dan Oka Ananta Yogiswara (kiri) pada pertandingan babak penyisihan Grup B Indonesian Basketball League (IBL) All Indonesian 2026 di GOR Laga Tangkas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/10/2026). Pelita Jaya Basketball Jakarta menang atas Satya Wacana Salatiga dengan skor 72-55. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/nz
JawaPos.com - Pelita Jaya mengalahkan Satya Wacana Salatiga dengan skor 72-55 dalam pertandingan terakhir penyisihan atau laga keempat Grup B Indonesian Basketball League (IBL) All Indonesian 2026 di GOR Laga Tangkas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Berdasarkan statistik penyelenggara, Pelita Jaya yang dikomandoi Johannis Winar atau Coach Ahang tampil dominan untuk mengamankan kemenangan tersebut, setelah meraih hasil serupa melawan Hangtuah JG Liem Jakarta dengan skor 81-49 pada laga ketiga.
Hasil kontra Satya Wacana membuat klub dari Jakarta itu mengemas rekor laga 3-1 (menang-kalah) dengan total tujuh poin.
Sebaliknya, Satya Wacana yang dilatih Jerry Lolowang tidak sekali pun meraih kemenangan dalam empat laga grup, sehingga menorehkan rekor laga 0-4 dan mengumpulkan empat poin.
Meski menang, Pelita Jaya belum bisa dipastikan melangkah ke fase gugur atau semifinal, karena masih menunggu hasil laga antara Dewa United Banten kontra Kesatria Bengawan Solo pada laga terakhir grup. Sedangkan skuad yang dilatih Jerry, dipastikan gagal menembus semifinal.
Dalam laga Pelita Jaya melawan Satya Wacana, skuad yang dikomandoi Coach Ahang itu selalu unggul sejak kuarter pertama hingga keempat yakni dengan skor 26-16, 47-21, 59-37, 72-55.
Center Putu Pande tampil sebagai pencetak poin terbanyak laga dengan torehan 15 poin, tujuh rebound, serta satu assist. Perolehan itu diikuti oleh rekan setimnya, Andrew Lensun dan Reza Guntara, dengan masing-masing 13 dan 11 poin untuk Pelita Jaya.
Sedangkan dari kubu lawan, Samuel Kafiar mencetak angka terbanyak bagi Satya Wacana, yakni 10 poin, lima rebound, dan dua assist.
IBL All Indonesian 2026 diikuti 10 klub yang terbagi dalam dua grup. Grup A dihuni Bogor Hornbills, Pacific Caesar, Satria Muda Pertamina Bandung, RANS Simba Bogor, dan Rajawali Medan.
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