Bogor Hornbills Kalahkan Pacific Caesar 73-50 di IBL All Indonesian

JawaPos.com - Bogor Hornbills mengalahkan Pacific Caesar Surabaya dengan skor 73-50 dalam pertandingan penyisihan Grup A Indonesian Basketball League (IBL) All Indonesian 2026 di GOR Laga Tangkas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Berdasarkan statistik penyelenggara, Hornbills tampil dominan untuk mengamankan kemenangan tersebut setelah sebelumnya kalah 64-74 dari Satria Muda Pertamina Bandung pada laga pembuka, kemudian bangkit dengan menundukkan Rajawali Medan 73-47. Hasil atas Pacific memperbaiki catatan Hornbills di Grup A.

Sebaliknya, Pacific masih belum meraih kemenangan setelah sebelumnya takluk dari RANS Simba Bogor 65-73 dan Satria Muda 70-83. Kekalahan kontra Hornbills membuat tim asal Surabaya tersebut harus bekerja lebih keras pada laga tersisa di fase grup.

Bagi Hornbills, kemenangan itu menjadi modal untuk menjaga peluang bersaing memperebutkan posisi dua besar Grup A. Tim berstatus juara IBL 2026 itu selanjutnya dijadwalkan menghadapi RANS Simba Bogor pada Rabu (28/10).

Sementara Pacific memburu kemenangan pertama saat bertemu Rajawali Medan pada Kamis (29/10). Hasil pertandingan tersebut penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi klasemen sebelum penyisihan grup berakhir.

Dalam laga Hornbills melawan Pacific, tuan rumah selalu unggul sejak kuarter pertama hingga keempat yakni dengan skor 20-14, 36-28, 48-37, dan 73-50.

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Power forward anyar Bogor Hornbills Patrick Nikolas tampil sebagai pencetak poin terbanyak laga, yaitu dengan torehan 15 poin dan empat rebound. Perolehan itu disusul oleh rekan setimnya, Widyanta Putra Teja dan David Liberty Nuban, dengan masing-masing 12 poin.

Sedangkan dari kubu lawan, Gregorio Claudie Wibowo dan Muhammad Hardian Wicaksono, mencetak jumlah angka yang sama yaitu 11 poin.