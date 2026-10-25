Digebuk Ganda Putri Jepang, Rachel/Febi Angkat Kaki dari French Open 2026

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum wakil Tim bulu tangkis Indonesia akan menjalani latih tanding melawan klub Jepang jelang Asian Games 2026 untuk menambah variasi pola permainan dan karakter lawan.. (Dok. Instagram/@badminton.ina)
JawaPos.com - Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum gagal melaju ke final ganda putri French Open 2026 setelah dikalahkan pasangan Jepang, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto, pada babak semifinal, Minggu.
Berdasarkan statistik penyelenggara, Rachel/Febi menyerah 18-21, 15-21 dalam pertandingan yang berlangsung selama 47 menit di Arena Grand Paris, Prancis.
Pasangan Indonesia yang menempati unggulan kelima itu mengawali gim pertama dengan cukup bagus. Mereka sempat unggul 5-1 atas pasangan Jepang yang unggulan pertama tersebut.
Namun, Fukushima/Matsumomampu mengejar ketertinggalan dan balik menekan sampai mereka memimpin 17-16.
Rachel/Febi berusaha mempertahankan peluang, tetapi dua kesalahan beruntun membuat lawan menjauh dan merampas gim pertama dengan 21-18.
Pada gim kedua, persaingan kembali berlangsung ketat. Rachel/Febi menjaga jarak perolehan angka sebelum lawan mengambil alih kendali pertandingan.
Pasangan Jepang itu lalu menciptakan tujuh poin beruntun untuk memperlebar keunggulan menjadi 13-8. Rachel/Febi kesulitan keluar dari tekanan, sementara lawannya terus menjaga konsistensi permainan hingga menutup gim kedua dengan 21-15.
Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto pun melangkah ke final French Open 2026 untuk menghadapi pasangan Malaysia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan di partai puncak, setelah menundukkan Rin Iwanaga/Kie Nakanishi yang juga dari Jepang.
Kekalahan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum memastikan Indonesia tanpa wakil dalam final ganda putri turnamen Super 750 tersebut.
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