Hasil Indonesia Open 2026: Rachel/Febi Menangi Perang Saudara, Leo/Daniel Dibungkam Wakil Taiwan

JawaPos.com - Lima wakil Merah Putih meneruskan perjuangan dalam babak 32 besar Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Dari lima wakil, tiga diantaranya sukses mengamankan tiket 16 besar turnamen BWF level Super 1000 tersebut.

Lima wakil tersebut adalah Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Dua dari lima wakil tersebut memainkan perang saudara.

Perang saudara terjadi di sektor ganda putri antara Isyana/Rinjani vs Rachel/Febi. Laga tersebut berjalan sengit karena dua pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu tampil ngotot sejak awal.

Namun Rachel/Febi menunjukkan kematangannya sebagai pasangan. Pasangan ranking 14 dunia itu bungkam juniornya dalam dua gim langsung dengan skor 22-20, 21-17.

Laju positif juga diukir ganda putri lainnya, yakni Ana/Trias. Mereka melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan Teresa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela dari India dalam dua gim langsung dengan skor 21-14, 21-12.

Pasangan ganda campuran Indonesia, Amri/Nita juga mengukir hasil manis. Pasangan ranking 18 dunia itu menang dua gim langsung atas Presley Smith/Jennie Gai (Amerika Serikat) dengan skor 21-19, 21-13.

Sayangnya, Leo/Daniel gagal mengamankan tiket babak 16 besar. Laju mereka terhenti di babak pertama usai bermain sengit melawan wakil Taiwan, Lee Jhe-Huei/ Yang Po-Hsuan.

Leo/Daniel menelan kekalahan lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 16-21, 21-13, 19-21. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu gagal memanfaatkan momentum di gim penentuan yang membuatnya gagal melaju ke babak kedua.

Hingga berita ini dibuat, Indonesia telah menempatkan lima wakil di babak 16 besar. Sebelumnya, sudah ada Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil dan Jonatan Christie yang melaju ke babak tersebut. Skuad Merah Putih berpotensi terus mengirimkan wakilnya ke babak tersebut, mengingat masih ada yang belum memainkan laga hari ini.